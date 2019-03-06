Глава Харьковской обладминистрации поручила разработать план модернизации коммунальных сетей в городах областного значения и ОТГ

Глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная поручила руководителям структурных подразделений обладминистрации, представителям райадминистраций и органов местного самоуправления разработать план модернизации коммунальных сетей в городах областного значения и объединенных территориальных громадах.

"Разработать план модернизации коммунальных сетей по городам областного значения и объединенным территориальным громадам. Такие меры должны быть учтены в инвестиционной программе каждого из предприятий", - отметила Ю.Светличная.

Она также поручила разработать план бесплатной установки счетчиков потребленного газа и тепла тем абонентам, у которых еще нет приборов учета, и провести инвентаризацию центров обслуживания клиентов коммунальных предприятий, чтобы создать там комфортные условия.