"Укртрансгаз" просит НКРЭКУ провести среди участников рынка дискуссию о суточном балансировании

АО "Укртрансгаз" обратилось к Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с просьбой провести среди участников рынка дискуссию о функционировании информационной платформы суточного балансирования природного газа.

Соответствующее письмо оператора ГТС от 2 марта было направлено регулятору из-за заявления "Региональной газовой компании" (РГК, в которую входит 20 из 44 операторов ГРС) о ненадлежащем функционировании платформы. В "Укртрансгазе" считают, что данные, озвученные группой, не соответствуют действительности и расценивают их как кампанию по предотвращению запуска новой системы.

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Комментируя работу платформы, в "Укртрансгазе" заверили, что ее функционал полностью соответствует требованиям Кодекса ГТС. Терминология по просьбам заказчиков услуг по транспортировке была изменена на ту, которая используется в деловом обороте, но при этом она не утратила смысловой нагрузки. Кроме того, инструкция для пользователей содержит все необходимое детальное описание функционала.

Кроме того, в УТГ заявили, что требования операторов ГРС о предоставлении им информации с наложением электронной цифровой подписи (ЭЦП) не соответствует законодательству. В то же время данный аспект обсуждался УТГ с регулятором, в результате чего было принято решение с 1 марта вносить данные об отсутствии у потребителя поставщика с наложением ЭЦП.

Комментируя обмен информации по защищенному протоколу AS4, в УТГ отметили, что операторы группы РГК отказались от процедур, необходимых для использования соответствующего протокола. Кроме того, в "Укртрансгазе" заявили о невозможности на основании EIC-кода определить принадлежность потребителя к категории PSO (категория потребителей, получающих газ в рамках специальных обязательств).

В своем письме к НКРЭКУ оператор ГТС также прокомментировал озвученную РГК информацию о несанкционированном отборе газа, внесении данных о суточном небалансе и заявил, что платформа работает в штатном, бесперебойном режиме.

УТГ просит НКРЭКУ в кратчайшие сроки провести рабочее совещание при участии представителей регулятора, оператора ГТС, операторов ГРС, прежде всего группы компаний РГК, с целью обсуждения вопросов внедрения суточного балансирования.