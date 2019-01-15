Юнкер выразил сожаление по поводу решения британского парламента по Brexit

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил во вторник вечером сожаление в связи с отказом британского парламента одобрить согласованное Лондоном и Брюсселем соглашение по Brexit.

"Я с сожалением принимаю к сведению результаты прошедшего сегодня вечером голосования в палате общин", - отмечается в заявлении Юнкера.

Он назвал отвергнутый британскими депутатами проект соглашения "честным компромиссом и лучшей сделкой из всех возможных".

Юнкер отметил, что Еврокомиссия продолжит подготовку на случай выхода Великобритании из ЕС без какого бы то ни было соглашения.