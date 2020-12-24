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22:36 24.12.2020

Политики ЕС и Британии приветствуют соглашение Брюсселя и Лондона по будущему их отношений

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Политики ЕС и Британии приветствуют соглашение Брюсселя и Лондона по будущему их отношений

Политики ЕС и Великобритании в четверг приветствовали достижение Брюсселем и Лондоном соглашения об их будущих отношениях после Brexit.

Так, председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС и Британия продолжат поддерживать единство сторон.

"Для наших граждан и бизнеса наилучшим результатом является всеобъемлющее соглашение с нашим соседом, другом и союзником. В последние годы ЕС продемонстрировал единство и решимость в переговорах с Великобританией. Мы продолжим поддерживать то же единство", - цитирует председателя пресс-служба Евросовета.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала Мишеля в намерениях укреплять дальнейшие отношения между ЕС и Соединенным Королевством.

"Великобритания остается надежным партнером. Мы будем плечом к плечу добиваться наших общих глобальных целей", - написала фон дер Ляйен в Twitter.

"Европейское единство и стойкость окупились. Сделка с Великобританией необходима для защиты наших граждан, наших рыбаков и производителей. Мы позаботимся об этом. Европа движется вперед и может смотреть в будущее единой, суверенной и сильной", - отмечал в свою очередь в Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила радость в связи с выработкой соглашения, указав, что "этот факт имеет историческое значение".

Премьер-министр Ирландии Микал Мартин охарактеризовал сделку как "хороший компромисс и сбалансированный результат", позволивший избежать жесткой границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Итальянский премьер Джузеппе Конте выразил мнение, что теперь права и интересы европейского бизнеса и граждан защищены.

В поддержку сделки также выказались премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер Португалии Антониу Кошта, их австрийский коллега Себастьян Курц. Однако премьер Испании Педрос Санчес, поддержав соглашение, тем не менее, уточнил, что Мадрид и Лондон должны продолжить переговоры по статусу Гибралтара.

В Великобритании премьер-министр Борис Джонсон отметил, что переговоры с ЕС по соглашению прошли хорошо и подарили Великобритании стабильность.

"Я верю, что это хорошая сделка и для всего Евросоюза", - добавил премьер.

Лидер Лейбористской партии Великобритании - основной оппозиционной партии страны - Кир Стармер объявил, что лейбористы поддержат законопроект по соглашению, когда он 30 декабря поступит на голосование в палату общин британского парламента.

В то же время первый министр Шотландии Никола Стерджен, комментируя соглашение, заявила, что Шотландия должна обрести независимость, поскольку Brexit реализуется вопреки воле шотландцев.

"И не будет какой-либо сделки, которая когда-либо компенсировала то, что отнял у нас Brexit. Для нас наступило время начертать собственное будущее как независимой европейской нации", - подчеркнула она.

Ранее в четверг в Лондоне и Брюсселе объявили, что успешно завершили согласование текста соглашения по поводу будущих отношений сторон после Brexit.

Теперь для того, чтобы соглашение вступило в силу, сторонам нужно будет провести его ратификацию. Финальную точку в этом вопросе поставят парламент Великобритании и Европарламент.

В конце 2020 года истекает так называемый переходный период, и, таким образом, Великобритания с 1 января 2021 года завершит процесс выхода из ЕС, который начался в конце января 2020 года. Ожидается, что процесс ратификации соглашения не удастся завершить до этого дедлайна. Поэтому стороны хотят заключить временное соглашение, которое будет действовать до тех пор, пока и ЕС, и Великобритания не завершат ратификацию.

Теги: #реакция #ес #brexit #политики
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