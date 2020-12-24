Великобритания в рамках сделки вернула себе контроль над границами, торговлей, судебной системой - Даунинг-стрит

Великобритания в рамках соглашения по дальнейшим отношениям с ЕС после Brexit вернула себе контроль над границей, торговлей, судебной системой и рыболовными водами, заявляет Даунинг-стрит.

"Сделка заключена. Мы вернули контроль над финансами, границами, законами, торговлей и рыболовными водами", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.

В документе подчеркивается, что Лондон и Брюссель "подписали первое торговое соглашение, основанное на нулевых пошлинах и нулевых квотах".

"Соглашение является крупнейшей торговой сделкой, подписанной обеими сторонами, которая охватывает торговлю на 668 млрд фунтов стерлингов, согласно данным от 2019 года", - отмечается в заявлении.

Власти Великобритании утверждают, что сделка "обеспечивает то, что было обещано британскому народу в ходе референдума 2016 года".

"Сделка гарантирует, что мы больше не подчиняемся правилам ЕС, Европейский суд не играет никакой роли, и все наши ключевые красные линии в отношении возвращения суверенитета были достигнуты. Это означает, что 1 января 2021 года мы будем иметь полную политическую и экономическую независимость", - заявляет Даунинг-стрит.

Ранее в четверг агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, что Великобритания и Евросоюз успешно завершили согласование текста соглашения по поводу будущих отношений сторон после Brexit.

Для того, чтобы соглашение вступило в силу, сторонам нужно будет провести его ратификацию. Финальную точку в этом вопросе поставят парламент Великобритании и Европарламент.

В конце 2020 года истекает так называемый переходный период, и, таким образом, Великобритания с 1 января 2021 года завершит процесс выхода из ЕС, который начался в конце января 2020 года. Предполагалось, что за это время стороны договорятся о принципах дальнейших отношений в самых разных сферах.