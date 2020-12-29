Политика

18:37 29.12.2020

Совет ЕС разрешил подписать и утвердил временное применение соглашения с Великобританией

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Совет ЕС разрешил подписать и утвердил временное применение соглашения с Великобританией

Совет ЕС принял решение о подписании соглашения об отношениях Евросоюза с Великобританией после Brexit и его временном применении с 1 января, сообщил официальный представитель Комитета постпредов стран ЕС Себастьян Фишер.

"Следующая преграда для сделки Brexit устранена: государства-члены ЕС в письменной форме дали последний "зеленый свет" предварительному применению Соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией с 1 января 2021 года", - написал пресс-секретарь в Твиттере.

"Следующий шаг - подписание соглашения между ЕС и Великобританией 30 декабря", - объяснил Фишер.

"Соглашение будет подписано обеими сторонами 30 декабря 2020 года. Председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подпишут его в Брюсселе от имени Европейского союза, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - в Лондоне от имени Соединенного Королевства", - говорится в сообщении Совета ЕС.

В нем уточняется, что после официального подписания решение Совета ЕС, принятое во вторник, а также само соглашение будут опубликованы в "Официальном журнале" ЕС на всех языках сообщества. Соглашение будет временно применяться с 1 января 2021 года.

В 2021 году Совет ЕС примет постановление о заключении соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией после того, как Европейский парламент даст свое согласие, и после завершения всех процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.

Теги: #соглашение #ес #brexit
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