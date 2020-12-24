Brexit не отвечает чаяниям шотландцев, Шотландия должна получить независимость - Стерджен

Решение о выходе Великобритании из ЕС реализуется вопреки желанию шотландцев, в связи с чем Шотландия должна обрести независимость, заявил в четверг первый министр Шотландии Никола Стерджен, комментируя соглашение Лондона и Брюсселя об отношениях сторон после Brexit.

"Прежде чем начнется суета, стоит вспомнить, что Brexit осуществляется против воли шотландцев", - напомнила она в Twitter.

"И не будет какой-либо сделки, которая когда-либо компенсировала бы то, что отнял у нас Brexit. Для нас наступило время начертать собственное будущее как независимой европейской нации", - добавила министр.

Ранее в четверг стало известно, что ЕС и Великобритании удалось выработать соглашение о будущих отношениях после Brexit. Эту информацию, в частности, подтвердили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Референдум по вопросу о независимости Шотландии прошел 18 сентября 2014 года. Тогда 55% шотландцев проголосовали за то, чтобы Шотландия осталась в составе Великобритании.

Однако Шотландская национальная партия, возглавляемая Стерджен, настаивает на проведении повторного референдума о независимости региона, ссылаясь на то, что большинство шотландцев проголосовали против выхода Великобритании из ЕС в 2016 году.