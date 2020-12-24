События

18:03 24.12.2020

Brexit не отвечает чаяниям шотландцев, Шотландия должна получить независимость - Стерджен

1 мин читать

Решение о выходе Великобритании из ЕС реализуется вопреки желанию шотландцев, в связи с чем Шотландия должна обрести независимость, заявил в четверг первый министр Шотландии Никола Стерджен, комментируя соглашение Лондона и Брюсселя об отношениях сторон после Brexit.

"Прежде чем начнется суета, стоит вспомнить, что Brexit осуществляется против воли шотландцев", - напомнила она в Twitter.

"И не будет какой-либо сделки, которая когда-либо компенсировала бы то, что отнял у нас Brexit. Для нас наступило время начертать собственное будущее как независимой европейской нации", - добавила министр.

Ранее в четверг стало известно, что ЕС и Великобритании удалось выработать соглашение о будущих отношениях после Brexit. Эту информацию, в частности, подтвердили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Референдум по вопросу о независимости Шотландии прошел 18 сентября 2014 года. Тогда 55% шотландцев проголосовали за то, чтобы Шотландия осталась в составе Великобритании.

Однако Шотландская национальная партия, возглавляемая Стерджен, настаивает на проведении повторного референдума о независимости региона, ссылаясь на то, что большинство шотландцев проголосовали против выхода Великобритании из ЕС в 2016 году.

Теги: #brexit #великобритания #шотландия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:38 24.12.2020
Великобритания в рамках сделки вернула себе контроль над границами, торговлей, судебной системой - Даунинг-стрит

Великобритания в рамках сделки вернула себе контроль над границами, торговлей, судебной системой - Даунинг-стрит

17:22 24.12.2020
ЕС подтверждает достижение сделки по отношениям с Великобританией по Brexit

ЕС подтверждает достижение сделки по отношениям с Великобританией по Brexit

17:07 24.12.2020
Лондон и Брюссель согласовали документ по отношениям после Brexit - Bloomberg

Лондон и Брюссель согласовали документ по отношениям после Brexit - Bloomberg

11:48 24.12.2020
Глава МИД Украины: сейчас нет оснований полностью закрывать авиасообщение с Великобританией

Глава МИД Украины: сейчас нет оснований полностью закрывать авиасообщение с Великобританией

10:14 24.12.2020
Китай приостанавливает авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса

Китай приостанавливает авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса

09:12 24.12.2020
В Британии обнаружен еще один новый штамм COVID-19 - из ЮАР

В Британии обнаружен еще один новый штамм COVID-19 - из ЮАР

18:15 23.12.2020
Британские СМИ получили данные об успехе переговоров по Brexit, другие источники это опровергают

Британские СМИ получили данные об успехе переговоров по Brexit, другие источники это опровергают

14:53 23.12.2020
Нововведений по прибытию иностранцев из Великобритании в Украину нет, заявляют в погранслужбе

Нововведений по прибытию иностранцев из Великобритании в Украину нет, заявляют в погранслужбе

02:36 23.12.2020
Франция разрешает со среды въезд из Великобритании французам, гражданам ЕС и резидентам страны

Франция разрешает со среды въезд из Великобритании французам, гражданам ЕС и резидентам страны

18:49 22.12.2020
Переговоры Брюсселя и Лондона вошли в решающую фазу, нужен импульс - представитель ЕС

Переговоры Брюсселя и Лондона вошли в решающую фазу, нужен импульс - представитель ЕС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Вызов главы КС в Генпрокуратуру оправдан, а обнародованные пленки дают основания для отстранения Тупицкого от должности - Вениславский

Зеленский поздравил украинцев, отмечающих Рождество 25 декабря

На Донбассе ранены двое украинских военных – штаб ООС

Великобритания в рамках сделки вернула себе контроль над границами, торговлей, судебной системой - Даунинг-стрит

Лондон и Брюссель согласовали документ по отношениям после Brexit - Bloomberg

ПОСЛЕДНЕЕ

В Мексике стартовала вакцинация от COVID-19

АМКУ оштрафовал 18 облгазов РГК на 380 млн грн за нарушения при закупке счетчиков

Передача дела о хищении имущества Нацгвардии СБУ может создать впечатление о предвзятости Офиса генпрокурора - САП

Республиканцы заблокировали предложение демократов об увеличении прямых выплат американцам до $2000

Вызов главы КС в Генпрокуратуру оправдан, а обнародованные пленки дают основания для отстранения Тупицкого от должности - Вениславский

Зеленский поздравил украинцев, отмечающих Рождество 25 декабря

Минцифры и Nokia откроют центр "Дия.Бизнес" в Ужгороде

Дело о хищении имущества Нацгвардии передано в СБУ на основании решения суда - Офис генпрокурора

На Донбассе ранены двое украинских военных – штаб ООС

Страны-соседи Украины остаются в "красной" зоне по COVID-19, кроме Польши, Беларуси и РФ – Минздрав

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА