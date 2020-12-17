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22:42 17.12.2020

ЕС и Великобритания договорились о рабочих механизмах, позволяющих избежать жесткой границы на острове Ирландия

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ЕС и Великобритания договорились о рабочих механизмах, позволяющих избежать жесткой границы на острове Ирландия

Евросоюз и Великобритания договорились о механизмах, которые позволят после Brexit избежать жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией и прояснить права своих граждан, проживающих на территориях друг друга.

В четверг в режиме видеоконференции прошло пятое заседание Совместного комитета ЕС-Великобритания.

"Сегодняшний день знаменует собой важную веху. Мы одобрили официальные решения и другие практические меры, гарантирующие, что Соглашение о выходе (Великобритании из ЕС) вступит в силу в срок - с 1 января 2021 года", - заявил зампред Еврокомиссии и сопредседатель Совместного комитета Марош Шефчович.

"Это означает, что мы выполнили нашу главную цель - защитить Соглашение Страстной пятницы (Белфастское), избежать жесткой границы на острове Ирландия и поддерживать там мир, стабильность и процветание", - сказал он после очередного раунда переговоров со своим партнером - главой секретариата кабинета министров Великобритании Майклом Гоувом.

Шефчович отметил, что это было важно, учитывая ограниченное время, оставшееся до окончания переходного периода Brexit в конце этого года. Он выделил два приоритета, которые отстаивал ЕС.

Во-первых, надежные рабочие механизмы для присутствия ЕС в Северной Ирландии. Его представители будут находиться в этой части Соединенного Королевства, получат там соответствующее оборудование, помещения, доступ в режиме реального времени к необходимым компьютерным системам и базам данных. Это важно для контроля таможенной границы и обеспечения целостности единого рынка ЕС.

Во-вторых, ЕС приветствовал обязательство Великобритании отозвать все спорные части своего законопроекта о внутреннем рынке и воздерживаться от внесения каких-либо подобных частей в свой закон о налогообложении. Отзыв трех статей из законопроекта о внутреннем рынке Великобритании от 9 сентября снимет серьезное противоречие между сторонами, касающееся Северной Ирландии как таможенной территории Великобритании.

Эти решения будут носить временный характер и обставлены жесткими условиями, сказал Шефчович.

Стороны одобрили второй совместный отчет о правах на жительство. В нем объясняются национальные схемы проживания граждан ЕС и Великобритании на территориях друг друга.

Шефчович объявил, что более 90% граждан Великобритании, проживающих в ЕС, уже могут подать заявление на новый статус проживания в государствах-членах союза. Великобритания подтвердила свою систему расчетов для граждан ЕС.

Шефчович с Гоув договорились, что Совместный комитет будет продолжать встречаться не реже одного раза в квартал в течение следующего года.

Теги: #границы #ес #brexit #ирландия
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