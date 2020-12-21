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22:15 21.12.2020

Джонсон отказался от продолжения в 2021 году переговоров об отношениях с ЕС после Brexit – СМИ

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Джонсон отказался от продолжения в 2021 году переговоров об отношениях с ЕС после Brexit – СМИ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отклонил просьбы законодателей от британской Консервативной партии продлить на 2021 год переговоры с Брюсселем по поводу будущих отношений сторон после Brexit, сообщает в понедельник газета The Guardian.

"Наша позиция по переходному периоду ясна. Он закончится 31 декабря. Наше решение не изменится", - цитирует издание представителя Джонсона.

Он отметил, что переговоры с Евросоюзом по-прежнему идут сложно.

"Мы уже говорили, что нам нужно будет ратифицировать какое-либо соглашение до 1 января. Лидер партии считает нужным созвать парламент, чтобы дать законодателям право голоса", - добавил представитель премьер-министра.

Британский премьер Борис Джонсон ранее в декабре заявлял, что британцам следует готовится к вероятному выходу из ЕС без заключения соглашения о дальнейших отношениях Лондона с Брюсселем. Он подчёркивал, что "сторонам не удастся заключить соглашение, если ЕС не пойдёт на существенное изменение своей позиции".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в декабре также констатировала, что между сторонами остаются серьёзные разногласия.

На прошлой неделе представители Европарламента заявили, что готовы собраться на внеочередную пленарную сессию в конце декабря, если до 20 декабря будет заключено соглашение о будущих отношениях между Евросоюзом и Великобританией, и рассмотреть его на предмет одобрения.

Брюссель и Лондон стремятся до конца года согласовать соглашение, регулирующее их дальнейшие взаимоотношения. В конце 2020 года истекает так называемый переходный период, и, таким образом, Великобритания с 1 января 2021 года завершит процесс выхода из ЕС.

Без такого соглашения торговля через пролив Ла-Манш будет проводиться в соответствии с правилами ВТО, и будут введены пошлины на товары. Могут возникнуть трудности и в других сферах.

Теги: #позиция #великобритания #brexit #джонсон
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