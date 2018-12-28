Экономика

12:59 28.12.2018

АМКУ закрыл дело против ДТЭК

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АМКУ закрыл дело против ДТЭК

 Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) закрыл дело, возбужденное по признакам нарушения "ДТЭК Днипроэнерго", "ДТЭК Захидэнерго" и "ДТЭК Востокэнерго" законодательства о защите экономической конкуренции.

Соответствующее решение по итогам заседания в пятницу поддержали пять из шести государственных уполномоченных комитета.

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Как сообщалось, АМКУ еще в 2015 году начал разбирательство по вопросу о монопольном положении энергохолдинга "ДТЭК" на рынке электроэнергии. По словам главы АМКУ Юрия Терентьева, комитет не рассматривает тепловую генерацию как отдельный рынок, однако это не препятствует открытию дела.

В свою очередь, в пресс-службе ДТЭК заявили, что холдинг не является монополистом и надеется на объективное и прозрачное расследование ситуации на рынке электроэнергии.

Комитет дважды рассматривал дело на открытых заседаниях, но переносил принятие решения в связи с необходимостью изучения новых материалов.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Холдингу делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Теги: #дтэк #амку
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