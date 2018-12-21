Экономика

10:26 21.12.2018

Украина получила $1,4 млрд транш от МВФ и ее международные резервы превысили $20 млрд – НБУ

1 мин читать
Украина получила $1,4 млрд транш от МВФ и ее международные резервы превысили $20 млрд – НБУ

Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества stand-by с Международным валютным фондом (МВФ) в размере SDR1 млрд (около $1,4 млрд), что увеличило международные резервы страны до $20,1 млрд по состоянию на 21 декабря 2018 года.

"Это пятилетний максимум - последний раз такой уровень международных резервов был зафиксирован в январе 2014 года", – отмечается в сообщении Национального банка Украины (НБУ) в пятницу.

Центробанк напомнил, что новая программа stand-by предусматривает предоставление Украине финансирования на общую сумму SDR2,8 млрд (около $3,9 млрд) в течение 14 месяцев. Она сосредоточится, в частности, на продолжении фискальной консолидации и снижении уровня инфляции с сохранением гибкого обменного курса, а также укреплении финансового сектора и ряде структурных реформ в сфере налогового администрирования, приватизации и государственного управления.

Продолжение сотрудничества с Фондом также открыло Украине доступ к связанному финансированию: 18 декабря Всемирный банк решил предоставить Украине гарантии на поддержку госполитики в размере $750 млн, под которые правительство планирует привлечь до $1 млрд внешних заимствований.

НБУ в начале ноября снизил прогноз международных резервов на конец 2018 года до $19,2 млрд с $20,7 млрд, на 2019 год - до $18,6 млрд с $18,8 млрд и на 2020 год – до $19,1 млрд с $19,7 млрд.

Теги: #нбу #мвф
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Нацбанк намерен к концу июня 2019г расширить оценку SREP на все банки

Укргазбанк привлек у НБУ 3 млрд грн рефинансирования на 77 дней под 20% годовых

Украина благодаря гарантиям ВБ на $750 млн планирует привлечь $1 млрд двумя траншами – глава Минфина

Новая программа МВФ будет способствовать макрофинансовой стабильности в Украине и успешным выплатам по внешнему долгу - банкиры

Международные резервы Украины могут вырасти почти до $20 млрд на конец 2018г - НБУ

Индия в 2019г сменит Великобританию на 5-м месте по объему ВВП в мире в рэнкинге МВФ

МВФ включил в меморандум новой программы с Украиной достижение инфляционной цели и принятие закона о "сплите"

НБУ подал в Швейцарии судебный иск против экс-акционера ПриватБанка Коломойского

НБУ принял решение о ликвидации ВТБ Банка

Поддержка МВФ и Всемирным банком Украины позволит финансово уверенно пройти пиковый по долговым выплатам 2019г – Гройсман

ПОСЛЕДНЕЕ

Volkswagen уволит 7 тыс. сотрудников заводов в Ганновере и Эмдене

Уровень теневой экономики в Украине во II кв.-2018 снизился до 32% ВВП – МЭРТ

В ГКБ "Южное" открыт новый вычислительный центр с суперкомпьютером

Украина возбудила антидемпинговое расследование импорта подшипников из Казахстана

ГФС проводит обыск в офисе харьковской IT-компании Brander

"Нафтогаз" в 2019г ожидает дефицит ликвидности 35,2 млрд грн – глава правления

Украина возбудила антидемпинговое расследование импорта подшипников из Казахстана

Украина продлила на 3 мес. антидемпинговое расследование импорта ламп накаливания из Беларуси

Рада приняла за основу законопроект о "зеленых" аукционах

Расходы на субсидии для оплаты жилкомуслуг в Украине за 11 мес. снизились в 1,6 раза – Госстат

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА