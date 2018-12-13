Экономика

18:28 13.12.2018

НБУ сохранил требования обязательной продажи 50% валютных поступлений юрлиц

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НБУ сохранил требования обязательной продажи 50% валютных поступлений юрлиц

Национальный банк Украины (НБУ) решил продлить действие требования относительно обязательной продажи поступлений в иностранной валюте в пользу юридических лиц в размере 50% на период с 14 декабря 2018 года по 6 февраля 2019 года (включительно).

Как сообщается на веб-сайте центробанка в четверг, соответствующее решение принято для поддержания стабильности валютного рынка Украины и утверждено постановлением правления "О введении обязательной продажи поступлений в иностранной валюте и установлении размера обязательной продажи таких поступлений" №138 от 13 декабря 2018 года.

Таким образом, действие указанного требования продлено до вступления в силу закона "О валюте и валютных операциях", а также ряда нормативно-правовых актов центробанка, которые сформируют новую систему валютного регулирования.

Как и ранее, обязательной продаже подлежат поступления в иностранной валюте 1-й группы классификатора иностранных валют НБУ, банковских металлов и в российских рублях. Продажа будет осуществляться без поручения клиента и исключительно на следующий рабочий день после зачисления таких поступлений на распределительный счет.

Вместе с тем НБУ анонсировал принятие с 7 февраля 2019 года очередных мер смягчения валютного регулирования. В частности, будут дерегулированы инвестиции за границу, упрощены трансграничные операции населения с валютой, покупка валюты на межбанковском рынке для клиентов банков, прочие операции

Теги: #валюта #продажа #нацбанк
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