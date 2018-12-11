ICE хочет продолжить торговлю нефтью в Лондоне после Brexit

Биржевой оператор Intercontinental Exchange Inc. (ICE) хочет продолжить торговлю фьючерсами и опционами на нефть в Лондоне даже в случае выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) без согласования преференциальных условий доступа к единому рынку, сообщает агентство Bloomberg.

На лондонской площадке ICE Futures Europe торгуется более половины мировых объемов нефти.

Стратегия ICE идет вразрез с планами почти всех остальных крупных биржевых операторов, работающих в Великобритании. Большинство из них уже зарегистрировали в других странах ЕС подразделения, которые позволят им работать без дополнительного согласования и после Brexit.

Не считая ICE, лишь Лондонская биржа металлов (LME) обратилась за лицензиями к каждому из государств ЕС, решив сохранить основные операции в британской столице.

При этом у ICE уже есть торговая площадка в континентальной Европе, на ней проводятся торги природным газом и контрактами на электроэнергию. Кроме того, у биржевого оператора есть клиринговая палата в Нидерландах: четыре года назад группа приобрела долю участия в Holland Clearing House.