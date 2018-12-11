"Укрпошта" оперативно решила с ПриватБанком конфликт о нечестной конкуренции

Руководство ПриватБанка осудило использование отдельными его работниками недобросовестной конкуренции в виде листовок с призывом к клиентам "Укрпошты" переходить на обслуживание в ПриватБанк под предлогом якобы отмены с 1 января 2019 года выдачи пенсий в почтовых отделениях, сообщил генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский.

"Меры дисциплинарного характера будут приняты к соответствующим работникам. Дополнительно будет запрещена материальная или иная мотивация работников "Укрпошты" (почтальонов и операторов) с целью перевода текущих клиентов на обслуживание в ПриватБанк", – написал он на своей странице в Facebook в ночь на вторник.

За несколько часов до этого И.Смелянский пообещал отключить терминалы ПриватБанка в случае, если последний продолжит распространение неправдивой информации о работе компании, проиллюстрировав его листовкой из Черновцов.

Однако ПриватБанк оперативно отреагировал, и представитель пресс-службы финучреждения Инна Музычук в течение часа сообщила в комментариях к постам главы "Укрпошты", что банк "нашел источник зла и принял меры".

И.Смелянский позднее сообщил, что "Укрпошта" и ПриватБанк также договорились продолжить сотрудничество в зарплатных проектах, проектах корпоративного кредитования, а также кредитования и обслуживания клиентов банка через сеть почтовых отделений.

Как сообщалось, "Укпрпошта" первоначально сообщила о возможности частичного отказа от выплат пенсий на селе из-за отказа Пенсионного фонда оплачивать эти услуги согласно их себестоимости. Однако после последовавших протестов Верховная Рада в госбюджете на 2019 год предусмотрела выделение 500 млн грн на расходы "Укрпошты" по доставке пенсий.