Экономика

14:45 10.12.2018

Украинцы в ноябре 2018 года купили у банков валюту на $90,5 млн больше, чем продали

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Украинцы в ноябре 2018 года купили у банков валюту на $90,5 млн больше, чем продали

Ноябрь стал вторым после августа месяцем 2019 года, когда украинцы больше покупали наличную валюту, чем продавали, сообщил Национальный банк Украины в понедельник.

Согласно его данным, объем покупки составил $1,009 млрд, что чуть ниже августовского показателя в $1,045 млрд, однако из-за меньшего объема продаж чистая покупка валюты в ноябре оказалась почти вдвое выше – соответственно $90,5 млн против $46 млн.

Объем покупки валюты в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 12%, тогда как продажи уменьшились на 11,9%, по сравнению с ноябрем 2017 года покупка выросла на 44,9%, продажа - на 24,8%.

НБУ уточняет, что непосредственно американских долларов украинцы в минувшем месяце купили $788,3 млн, продали – $690,8 млн.

В то же время итоговый результат купли-продажи безналичной валюты клиентами банков в ноябре был противоположным августовскому: если тогда объем покупки валют, как и на рынке наличной валюты, превысил объем продаж – на $434 млн, то в ноябре объем покупки оказался меньше объема продаж на $340,4 млн.

В целом за 11 месяцев этого года продажа наличной валюты населением превысила ее покупку на $1,59 млрд, в том числе непосредственно долларов - на $1,148 млрд, тогда как за 11 месяцев прошлого года - на $2,07 млрд, в том числе непосредственно долларов – на $1,39 млрд.

Как сообщалось, с конца октября центробанк лишь выкупал валюту на рынке, который, в целом, характеризовался превышением предложения валюты над спросом на нее под влиянием высокого экспорта агропродукции. Однако 26 ноября после нападения российских военных на украинские корабли в Керченском проливе и перед возможным введением в Украине военного положения ситуация изменилась и курс гривни начал снижаться.

Нацбанку пришлось потратить за три дня $125 млн на поддержку гривни ($75 млн – интервенции по единому курсу и $30 млн – через Matching), однако в последние два дня недели НБУ смог откупить $40 млн с использованием тех же инструментов: соответственно $30 млн и $10 млн.

Теги: #нацбанк #валюта
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