Аэропорт "Борисполь" работает в штатном режиме

Международный аэропорт "Борисполь" успешно разрешил ситуацию с жесткой посадкой самолета компании "Белавиа" 9 декабря и работает в штатном режиме, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе аэропорта со ссылкой на генерального директора аэропорта Павла Рябикина.

"При выруливании самолет компании "Белавиа" сбил фонари. Мы на некоторое время закрывали полосу для того, чтобы очистить ее. Самолет самостоятельно дошел до места стоянки. Работа аэропорта в течение дня была дополнительно усложнена погодными условиями (туман). Аэропорт работал в режиме ограниченной видимости. Как следствие, за вчерашний вечер по решению авиакомпаний 11 рейсов были перенаправлены в другие аэропорты", - отметил П. Рябикин.

В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме, детали выясняет комиссия по расследованию авиационного происшествия.

Как подчеркнули в пресс-службе, само происшествие не сильно повлияло на работу аэропорта в отличие от тумана, при котором авиакомпании сами принимают решение относительно посадки по месту прибытия или же смены аэропорта.

Как сообщалось, вечером 9 декабря самолет авикомпании "Белавиа" совершил жесткую посадку в аэропорту "Борисполь" и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, из-за происшедшего ЧП самолеты массово перенаправляли в другие аэропорты.

Международный аэропорт "Борисполь" в воскресенье предупредил о возможных изменениях времени вылетов и прибытии в связи со сложными погодными условиями.