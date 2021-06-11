"Укрзализныця" добавляет рейсы по маршруту Киев - аэропорт "Борисполь"

АО "Укрзализныця" (УЗ) из-за растущего спроса на маршрут Киев - международный аэропорт "Борисполь" выводит с 11 июня в курсирование по нему еще один отремонтированный рельсовый автобус Pesa, сообщила пресс-служба компании в пятницу.

При этом УЗ отмечает, в мае заполненность этого экспресса в среднем за сутки составляла 41%, а уже с начала июня достигала 71%.

По данным компании, теперь он будет курсировать чаще: вместо 16 пар рейсов в день (туда и обратно) в казанном направлении будет 22 пары рейсов.

Кроме того, "Укрзализныця" добавила, что благодаря сотрудничеству с производителями рельсовых автобусов Pesa Bydgoszcz S.A. (Польша) до конца июня ожидается выход из ремонта еще одного состава, который также будет запущен по маршруту экспресса.