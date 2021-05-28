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17:42 28.05.2021

В аэропорту "Борисполь" обустроили пикап-зоны для парковки такси Uklon

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В аэропорту "Борисполь" обустроили пикап-зоны для парковки такси Uklon

В зоне паркинга международного аэропорта "Борисполь" (Киев) обустроили отдельные точки высадки/посадки пассажиров (пикап-зоны) сервиса такси Uklon, сообщила пресс-служба сервиса в пятницу.

Отмечается, что подобная практика уже достаточно распространена за рубежом и сейчас успешно реализуется в Украине.

"Еще с осени (прошлого года – ИФ) аэропорт постепенно начал решать проблему парковки такси. С различными сервисами онлайн-заказа автомобиля. Мы обустроили специальные пикап-зоны и создали удобную схему навигации. Соответствующие зоны расположены на третьем и четвертом этажах многоуровневого паркинга - именно туда будет прибывать авто и ждать пассажира. Это удобно, безопасно и делает наш аэропорт еще более логистически понятным", - отметил коммерческий директор аэропорта "Борисполь" Георгий Зубко, слова которого приводит пресс-служба.

Как сообщалось, в начале сентября 2020 года в международном аэропорту "Борисполь" были обустроены пикап-зоны для пассажиров сервисов такси Bolt и Uber.

Теги: #транспорт #uklon #аэропорт_борисполь
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