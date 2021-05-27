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11:01 27.05.2021

"Белавиа" вынужденно отменяет рейсы в 8 стран

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"Белавиа" вынужденно отменяет рейсы в 8 стран

Белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщила о вынужденной отмене рейсов в 8 стран с 27 мая.

"В связи с наличием запретов на выполнение рейсов со стороны ряда стран авиакомпания "Белавиа" вынуждена отменить полеты с 27 мая по 30 октября 2021 года по следующим направлениям: Варшава, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вена, Брюссель, Барселона, Калининград", - говорится в сообщении компании.

Пассажирам предложено изменить дату вылета или вернуть полную стоимость без штрафов в течение года с момента приобретения авиабилетов.

"Мы сожалеем, что нашим пассажирам пришлось столкнуться с данной ситуацией, сложившейся по независящим от авиакомпании причинам, и обещаем приложить все усилия для ее решения", - отмечается в сообщении.

Теги: #рейсы #белавиа
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