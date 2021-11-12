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09:44 12.11.2021

"Белавиа" перестанет принимать на рейсы из Турции граждан Ирака, Сирии и Йемена

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"Белавиа" перестанет принимать на рейсы из Турции граждан Ирака, Сирии и Йемена

Авиакомпания "Белавиа" с 12 ноября не будет принимать на рейсы граждан Ирака, Сирии и Йемена, вылетающих из Турции, говорится в сообщении на сайте авиакомпании в пятницу.

"Вниманию граждан Ирака, Сирии и Йемена, вылетающих из Турции. В соответствии с решением компетентных органов Турции с 12.11.2021 граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Турции в Беларусь", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что пассажиры авиакомпании "Белавиа", попадающие под данный запрет, могут произвести полный возврат стоимости авиабилета без удержаний по месту его приобретения.

Теги: #белавиа #авиарейсы #турция
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