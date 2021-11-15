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11:06 15.11.2021

Лукашенко: мы можем "Белавиа" вывезти ближневосточных беженцев в Мюнхен

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Лукашенко: мы можем "Белавиа" вывезти ближневосточных беженцев в Мюнхен

Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого ЕС, США не признают законно избранным, заявил, что Беларусь готова вернуть мигрантов на родину, но те, по его словам, сами не хотят возвращаться.

"Мы готовы, как это обычно делали, посадить всех в самолеты, в том числе и "Белавиа", которые отвезут их обратно домой. Но это люди, надо сказать, очень упертые: никто возвращаться не хочет. И понятно: им некуда возвращаться. У них нет там жилья, они понимают, что там нечем накормить детей. Более того, некоторые просто опасаются за свою жизнь, возвращаясь обратно. Я хочу, чтобы и вы понимали: идет очень активная работа в том направлении, чтобы уговорить людей - пожалуйста, вернитесь домой. Но никто возвращаться не хочет", - приводит слова Лукашенко госагентство БелТА.

Лукашенко также обратил внимание на прозвучавшее ранее предложение властей Мюнхена принять находящихся на белорусско-польской границе беженцев.

"Если поляки не дают гуманитарного коридора, препятствуют этому, мы можем "Белавиа" вывезти их в Мюнхен. Что за проблема? Что это за предложение: "Вы дайте нам, пожалуйста, гуманитарный коридор через Польшу, мы их заберем". Да мы вывезем их своими самолетами и в Мюнхен направим, если это нужно", - заявил Лукашенко.

Он также добавил, что Беларусь за последние месяцы запретила въезд в страну нескольким тысячам нелегальных мигрантов.

Теги: #белавиа #лукашенко #беженцы
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