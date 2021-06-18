Дорога в аэропорт "Борисполь" в связи с ремонтными работами будет частично перекрыта - "Укравтодор"

Движение от выезда из Киева в направлении аэропорта "Борисполь" с 23 июня будет временно перекрыто в связи с ремонтными работами на дороге М-03 на 18-километровом участке (км 18+000 - км 35+950), ведущем к аэропорту.

Как сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") на своем Telegram-канале в пятницу, движение в две стороны будет осуществляться по проезду в направлении Киева.

По данным агентства, в ходе ремонтных работ планируется сделать новое дорожное покрытие, современное осветление, дорожные знаки и разметку.

Завершить ремонт планируется до 20 августа 2021 года.

"Укравтодор" отмечает, что последняя реконструкция дороги М-03 Киев - Харьков - Довжанский на указанном участке проводилась в 2004 году. Дорога содержалась в надлежащем состоянии только путем эксплуатационного содержания.