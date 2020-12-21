ЕИБ выделит EUR270 млн кредита аэропорту "Борисполь" на инвестплан

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделит EUR270млн кредита госпредприятию "Международный аэропорт "Борисполь" на реализацию инвестплана по усовершенствованию инфраструктуры и расширению мощностей.

Согласно сообщению на сайте банка, совет директоров одобрил этот проект 16 декабря этого года.

В документе ЕИБ указывается, что общая стоимость этого проекта составляет, примерно, EUR351 млн, однако другие источники софинансирования не уточняются.

По данным финучреждения, эта операция покрывается гарантией ЕС для займов ЕИБ за пределами ЕС, а организатор работ должен обеспечить выполнение любых процедур закупок в соответствии с руководством ЕИБ по закупкам и правилами госзакупок ЕС.

Как указан в сообщении банка, основные работы включают реконструкцию западной взлетно-посадочной полосы (18R-36L), которая эксплуатируется более 50 лет и находится в плохом состоянии; связанной с ней параллельной рулежной дорожки, наземного освещения аэродрома и систем посадки по приборам, а также проведение ряда других работ, связанных с инфраструктурой.

Как сообщалось, ранее Мининфраструктуры предлагало ЕБРР участвовать в финансировании инвестплана "Борисполя".

Аэропорт "Борисполь" за 6 месяцев 2020 года снизил пассажиропоток на 62,4%

Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую - длиной 3,500 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.