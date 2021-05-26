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19:14 26.05.2021

Летевший в Барселону самолет "Белавиа" был вынужден вернуться в Минск из-за действий Франции

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Летевший в Барселону самолет "Белавиа" был вынужден вернуться в Минск из-за действий Франции

Самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", выполнявший рейс в Барселону, вынужден был вернуться в Минск из-за того, что Франция деактивировала план полета, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе авиакомпании.

"Сегодня авиакомпания должна была выполнить регулярный рейс В2869 по маршруту Минск-Барселона-Минск. На борту воздушного судна Embraer-195 находились 54 пассажира. У "Белавиа" были все разрешения на выполнение данного полета. Воздушное судно вылетело из аэропорта по расписанию. Однако, как выяснилось чуть позже, за три минуты до взлета авиационные власти Франции в ручном режиме деактивировали план полета данного рейса без уведомления авиакомпании", - сказали в компании.

Представитель пресс-службы уточнил, что при наборе высоты командиру была передана эта информация через управление воздушного движения Польши. "Попытки изменить маршрут в воздухе с управлением воздушным движением Марселя к положительному результату не привели. Более того, французский диспетчер сослался на устное распоряжение премьер-министра Франции", - сказал он.

В пресс-службе уточнили, что запрет на выполнение рейсов Минск-Париж, полученный ранее от авиационных властей Франции, первоначально не включал запрет на пролет воздушного пространства Франции.

"Обновленный запрет "Белавиа" получила сегодня только в 15:16. До этого времени борт ждал в воздухе около двух часов, после чего вернулся в Минск. Повторная попытка согласования маршрута с управлением воздушного движения Марселя также оказалась неудачной, в том числе касательно полетов по маршрутам, проходящим над нейтральными водами, что противоречит нормам Чикагской конвенции и конвенции ООН по морскому праву", - отметили в" Белавиа".

Теги: #белавиа #барселона #беларусь
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