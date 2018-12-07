Экономика

18:32 07.12.2018

РГК обратится к АМКУ с просьбой проверить "Укртрансгаз"

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РГК обратится к АМКУ с просьбой проверить "Укртрансгаз"

Газораспределительные компании группы "Региональная газовая компания" (РГК) намерены обратиться к Антимонопольному комитету Украины (АМКУ) с просьбой проверить действия АО "Укртрансгаз" (УТГ), сообщила пресс-служба РГК в пятницу.

В группе, в частности, утверждают, что в течение ноября-декабря операторы газораспределительной системы (ГРС), работающие под брендом РГК, столкнулись с некорректной работой информационной платформы для суточного балансирования и регулярными проблемами в получении номинаций от УТГ.

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"По состоянию на вечер 6 декабря 2018 года по данным из 15 областей Украины "Укртрансгаз" не предоставил номинации для 10, 287 тыс. потребителей. В том числе, не имеют номинации более 2 тыс. школ, детских садов, больниц и других объектов социальной инфраструктуры", – отмечается в сообщении.

В РГК заявили, что данная ситуация коснулась, в первую очередь, именно ее операторов ГРС, что "носит признаки преднамеренного злоупотребления функциями оператора ГТС, который действует в интересах укрепления монопольного положения своей материнской структуры – НАК "Нафтогаз Украины" – и вытеснения с рынка независимых газовых трейдеров".

Ранее "Укртрансгаз" заявил о попытках РГК, которая управляет большинством газсбытов, сорвать поставки газа потребителям во время отопительного сезона. В частности, в "Укртрансгазе" сообщили, что аффилированные с группой РГК компании, в частности, ООО "РГК Трейдинг" и газсбыты синхронно подали в информационную платформу оператора газотранспортной системы (ГТС) фиктивные заявки на поставку газа около 100 потребителям, которые уже имели номинации на декабрь от своих действующих поставщиков. В свою очередь в "РГК Трейдинг" отвергли данные обвинения.

"Региональная газовая компания" Дмитрия Фирташа занимается управлением около 20 газораспределительных компаний по всей Украине.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.

Теги: #укртрансгаз #ргк #амку
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