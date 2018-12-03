Нацбанк упростил банкам процедуру получения экстренной поддержки ликвидности
Национальный банк Украины (НБУ) упростил банкам условия заключения генерального договора на привлечение экстренной ликвидности, сообщается на сайте центробанка.
Соответствующее решение утверждено постановлением правления №128 от 27 ноября 2018 года "Об утверждении изменений в положение об экстренной поддержке Национальным банком Украины ликвидности банков", которое вступает в силу 4 декабря.
Документом, в частности, отменено требование о предоставлении банком финансовой модели развития и отчета об оценке стоимости имущественных прав по кредитам юрлиц на этапе заключения генерального договора, отсрочено требования о предоставлении отчета об оценке недвижимого имущества до момента возникновения потребности в кредите (ранее отчет требовался уже на этапе заключения генерального договора), продлен срок действия отчета об оценке имущества до шести с трех месяцев (до подачи в НБУ) и сокращено время проверки соответствия субъектов оценочной деятельности установленным критериям.
Кроме этого, обновленной процедурой определены признаки неприемлемости недвижимого имущества для передачи в залог центробанку. В частности, недвижимое имущество за пределами областных и районных центров (кроме целостных имущественных комплексов, объектов производственной или складской недвижимости), незастроенные земельные участки за пределами Киева, Днепра, Одессы, Харькова и Львова, убыточные имущественные комплексы и недвижимость, эксплуатация которой не приносит доход. Неприемлемой также будет считаться недвижимость, характеристики которой не соответствуют данным в технической документации, объекты в аварийном состоянии и тому подобное.
Национальный банк также установил критерии соответствия для страховщиков имущества, которое находится в залоге по кредитам Нацбанка. В их числе - отсутствие в последние два года нарушений законодательства, рентабельная деятельность и наличие перестраховочного покрытия рисков в ведущих международных компаниях. К тому же такие страховые компании должны быть не связанными с банком-заемщиком лицами, а доля полученных ими страховых платежей по операциям по страхованию кредитных и финансовых рисков не должна превышать 5% общего объема страховых платежей по итогам последнего отчетного года.