Экономика

16:20 30.11.2018

ЕС выделит EUR4 млн на создание 2 тыс. ОСМД в Украине

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ЕС выделит EUR4 млн на создание 2 тыс. ОСМД в Украине

Европейский Союз выделит EUR4 млн на стимулирование создания и поддержку объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) в рамках Программы поддержки энергоэффективности в Украине (EE4U), сообщила пресс-служба Программы развития ООН (ПРООН).

Согласно сообщению, ЕС совместно с ПРООН запускают проект "Объединение совладельцев домов для внедрения устойчивых энергоэффективных решений". В рамках проекта будет создано 2 тыс. новых ОСМД. Кроме того, 4 тыс. объединений обучат управлению энергоэффективными проектами. Проект рассчитан на два года и продлится до 30 сентября 2020 года.

"Чтобы поддержать устойчивое развитие городов и громад, а также удовлетворить потребность людей в качественном жилье, ПРООН начинает внедрение нового проекта, задача которого – мобилизовать совладельцев многоквартирных домов в Украине и помочь им значительно улучшить энергоэффективность их зданий путем снижения потребления и стоимости энергии", – сказал директор ПРООН в Украине Янтомас Химстра.

По словам руководителя Программ сотрудничества Представительства ЕС в Украине Штефана Шльойнинга, во всех регионах Украины запланированы масштабные информационные кампании в поддержку ОСМД.

Пресс-служба ПРООН отмечает, что, согласно проекту, планируется проведение серий индивидуальных и групповых консультаций для совладельцев, намеревающихся создать ОСМД, действующих объединений и местных властей по вопросам создания ОСМД, финансового менеджмента, поиска финансирования для инициатив по улучшению состояния домов.

Как сообщалось, ранее Кабинет министров Украины принял проект распоряжения о подписании договора с Европейской комиссией о финансировании "Программы поддержки энергоэффективности в Украине - ЕЕ4U" сроком на семь лет. В рамках программы инвестиции в энергоэффективность составят EUR268 млн.

Теги: #проон #ес #энергоэффективность
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