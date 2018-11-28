Экономика

11:21 28.11.2018

ФГВФЛ ввел в ВТБ Банк временную администрацию

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ФГВФЛ ввел в ВТБ Банк временную администрацию

 Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начал процедуру вывода с рынка ПАО "ВТБ Банк" путем введения временной администрации сроком на один месяц – с 28 ноября по 27 декабря 2018 года.

Как сообщается на веб-сайте Фонда в среду, временным администратором кредитного учреждения назначена Юлия Заболотная.

Начало и порядок выплаты вкладчикам гарантированной суммы будет обнародован дополнительно на веб-сайте ФГВФЛ.

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) 27 ноября отнес АО "ВТБ Банк" (Киев) к категории неплатежеспособных. Соответствующее решение утверждено постановлением правления НБУ №796-рш/БТ.

По данным НБУ, 97% вкладчиков АО "ВТБ Банк" (59,108 тыс. лиц) получат вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную ФГВФЛ сумму в 200 тыс. грн. Более крупные вклады будут возмещены в пределах указанной суммы. Всего ФГВФЛ обеспечит выплату гарантированной суммы в объеме 942,7 млн грн, при том, что по состоянию на 1 октября 2018 года сумма средства клиентов на балансе банка составляла 3,676 млрд грн, в том числе срочные депозиты физлиц - 1,55 млрд грн и текущие счета физлиц - 0,42 млрд грн.

ВТБ Банк (ранее – банк "Мрия") основан в 1992 году. Его основным акционером является ОАО "Банк ВТБ" (РФ, 99,9959%).

Согласно данным НБУ, на 1 октября 2018 года по размеру чистых активов ВТБ Банк занимал 25-е место (7,582 млрд грн) среди 82 действовавших в стране банков.

Теги: #администрация #фгвфл #втб_банк
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