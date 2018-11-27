"Укроборонпром" переводит на особый режим работы свои предприятия в регионах, где вводится военное положение

Госконцерн "Укроборонпром" переводит на особый режим работы свои предприятия, расположенные в регионах, подпадающих под действие указа президента "О введении военного положения в Украине" от 26 ноября, сообщает во вторник пресс-служба госконцерна.

Согласно сообщению, расположенные в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях предприятия "Укроборонпрома" будут работать в особом режиме.

Особый порядок работы, уточняет пресс-служба, включает возможное изменение графика работы, производственной деятельности и выполнения задач, связанных с функционированием государственной системы гражданской защиты предприятий.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в "Укроборонпроме", в общей сложности, под действие указа президента "О введении военного положения в Украине", подпадает более половины предприятий госконцерна.

В состав созданного в 2010 году указом президента "Укроборонпрома" на сегодня входят около 112 предприятий украинского ОПК, включая госкомпанию "Укспецэкспорт" и ее дочерние предприятия.

Еще 21 предприятие госконцерна находится на временно оккупированной территории Крыма и на не подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей. В соответствии с принятым ВР в июне 2011 года законом Украины, "Укроборонпром" совместно с правительством обеспечивает управление объектами госсобственности в ОПК.