Экономика

18:57 26.11.2018

General Motors сократит 15% сотрудников в Северной Америке, может закрыть пять заводов

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General Motors сократит 15% сотрудников в Северной Америке, может закрыть пять заводов

Крупнейший автомобилестроительный концерн США General Motors Co. (GM) планирует сократить число сотрудников в Северной Америке на 15%, в том числе снизить численность руководящего состава на 25%, говорится в пресс-релиз компании.

С учетом текущей численности сотрудников GM в регионе, увольнения затронут более 10 тыс. человек.

Также компания планирует закрыть четыре завода в США и один в Канаде к концу 2019 года, если руководство и профсоюзы не сумеют договориться об увеличении загруженности этих предприятий. Речь идет о заводе по сборке седанов в Детройте, заводе по производству малолитражных машин в Огайо и о заводе в канадском городе Ошава близ Торонто. Также могут быть закрыты две фабрики по выпуску трансмиссий - в пригороде Детройта и в Балтиморе.

Кроме того, фирма может закрыть еще два завода за пределами Северной Америки.

Указанные меры приведут к единовременному списанию стоимости активов в размере до $3,8 млрд, которое будет отражено в отчетности за текущий квартал и за первый квартал следующего года.

Вместе с тем ожидаемое увеличение свободного денежного потока GM к концу 2020 года составит $6 млрд, включая сокращение текущих затрат на $4,5 млрд. Это позволит компании удвоить инвестиции в разработку электромобилей и самоуправляемых автомобилей в течение двух лет.

Акции General Motors подскочили в цене на 5,8%, до максимума с июля. С начала года капитализация компании снизилась на 7,3%, до $50,7 млрд.

Теги: #general_motors
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