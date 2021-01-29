GM планирует перейти к полностью электрической линейке автомобилей к 2035 году

Американский автопроизводитель General Motors Co. (SPB: GM) (GM) поставил целью полностью отказаться от продажи автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями к 2035 году.

Кроме того, компания объявила о намерении добиться углеродной нейтральности всех своих операций к 2040 году - на 10 лет раньше, чем планирует конкурирующая Ford Motor Co. (SPB: F)

GM является одной из первых крупных автомобильных компаний, установивших временные рамки перехода к полностью электрической линейке автомобилей, пишет The Wall Street Journal.

Цели, озвученные главой GM Мэри Баррой, означают, что компании придется серьезно изменить нынешнюю модель бизнеса. В настоящее время на автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями приходится порядка 98% продаж GM. Крупные пикапы и внедорожники, которые приносят компании основную прибыль, входят в число наименее энергоэффективных автомобилей.

Ранее Барра заявляла, что GM инвестирует $27 млрд в производство 30 моделей электромобилей до 2025 года.

Власти ряда стран - от Японии до Великобритании - обещают запретить продажу автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями к 2035 году. Такой запрет планирует ввести и штат Калифорния - один из крупнейших автомобильных рынков в США.

"GM присоединяется к государствам и компаниям всего мира, работающих над тем, чтобы создать более безопасную и "зеленую" среду", - заявила Барра в четверг.

Для достижения поставленных целей автопроизводителю придется изменить все модели машин, переведя их на электрические или, возможно, водородные двигатели. Компания рассчитывает на разработанную ею технологию Ultium, которая, как ожидается, позволит сократить расход энергии в электромобилях на 60%. Это должно сделать электрические автомобили более доступными для покупателей.

"Мы сфокусируемся на том, чтобы предлагать покупателям автомобили с нулевым уровнем выбросов в разных ценовых категориях, - заявил Дэйн Паркер, отвечающий в GM за устойчивое развитие. - Нам нужно иметь продукцию, которая будет привлекать всех наших клиентов, продукцию, которую они хотят и которую могут себе позволить".

Представители GM также заявили в четверг, что планируют перевести все предприятия и принадлежащую компании недвижимость на энергообеспечение за счет возобновляемых источников к 2035 году. Ранее компания ставила эту цель на 2040 год.