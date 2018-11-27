Трамп раскритиковал планы General Motors по закрытию заводов в США

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на планы General Motors Co. (GM) закрыть пять заводов на территории Северной Америки и уволить порядка 10 тыс. сотрудников в регионе, пишет CNN.

Президент заявил, что он общался по поводу этих планов с главой GM Мэри Баррой.

"Я очень жестко с ней поговорил, когда я услышал про закрытие заводов. Я напомнил, что эта страна многое сделала для General Motors, - сказал Д.Трамп в интервью журналистам, имея в виду оказание государственной поддержки компании в 2008 году. - Я очень недоволен".

Для Д.Трампа возрождение промышленного производства в США является одним из приоритетов, и он не раз критиковал компании, которые сообщали о сокращении производства в Штатах. Вместе с тем он обещал, что автомобильные компании будут открывать новые заводы на территории США.

Накануне GM объявила о планах закрыть четыре завода в США и один в Канаде в рамках изменения стратегии развития компании. Она собирается прекратить сборку наименее популярных моделей машин (включая Chevrolet Volt, Chevrolet Impala и Chevrolet Cruze; Buick LaCrosse; Cadillac CT6 и Cadillac XTS) и удвоить инвестиции в разработку электромобилей и самоуправляемых автомобилей.

По словам президента, на компанию оказывается серьезное политическое давление с тем, чтобы заставить ее вновь открыть заводы и начать производить на них новые модели.

"Их машины плохо продаются. Значит, они начнут выпускать новые машины - я уверен, что в ближайшее время они начнут выпускать новые модели. Это в их же интересах", - сказал Д.Трамп.

По прогнозу GM, закрытие предприятий и увольнения сотрудников приведут к единовременному списанию стоимости активов в размере до $3,8 млрд, однако повысят свободный денежный поток компании к концу 2020 года на $6 млрд.

Акции General Motors подскочили в цене на 4,8% в понедельник и снижаются на 0,9% в ходе предварительных торгов во вторник.