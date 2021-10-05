Инвестор-активист Engine No. 1 объявил о поддержке стратегии GM по развитию сферы электромобилей

Известный инвестор-активист - хедж-фонд Engine No. 1 LLC, купивший долю в General Motors Co. (GM) в первом квартале 2021 года, заявил о поддержке планов автопроизводителя по развитию операций в сфере электромобилей.

Хедж-фонд полагает, что GM и другие традиционные автопроизводители имеют достаточный масштаб операций и практический опыт для активного развития в этом направлении.

"Масштаб проблемы перехода на электромобили превосходит возможности Tesla и других новых автопроизводителей в тех временных рамках", в течение которых необходимо существенно сократить вредные выбросы, отмечают в Engine No. 1.

"Уже зарекомендовавшие себя автопроизводители имеют все необходимое для того, чтобы стать центральными игроками в этом процессе, а также мотивированы на это", - считают в хедж-фонде.

Стоимость акций GM подскочила на 2,9% на торгах в понедельник, до $54,65.

По данным на 30 июня 2021 года, Engine No. 1 владел 397 тыс. акций GM, свидетельствуют данные FactSet. Таким образом, принадлежащий хедж-фонду пакет оценивается примерно в $22 млн, что является довольно мелкой долей GM.

Однако ранее в этом году Engine No. 1 провел успешную кампанию, внедрив трех своих представителей в совет директоров Exxon Mobil, где также владел небольшой долей, поэтому инвесторы внимательно следят за его действиями.

Заявление Engine No. 1 о поддержке планов GM показывает, что инвестор будет придерживаться другого подхода к автопроизводителю, пишет The Wall Street Journal.

В июне этого года GM объявила, что инвестирует $35 млрд в разработку электромобилей, а также самоуправляемых автомобилей до конца 2025 года. Этот план включает в себя строительство двух новых предприятий по выпуску электромобильных аккумуляторов в США.