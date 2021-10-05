Инвестиции

09:17 05.10.2021

Инвестор-активист Engine No. 1 объявил о поддержке стратегии GM по развитию сферы электромобилей

2 мин читать
Инвестор-активист Engine No. 1 объявил о поддержке стратегии GM по развитию сферы электромобилей

Известный инвестор-активист - хедж-фонд Engine No. 1 LLC, купивший долю в General Motors Co. (GM) в первом квартале 2021 года, заявил о поддержке планов автопроизводителя по развитию операций в сфере электромобилей.

Хедж-фонд полагает, что GM и другие традиционные автопроизводители имеют достаточный масштаб операций и практический опыт для активного развития в этом направлении.

"Масштаб проблемы перехода на электромобили превосходит возможности Tesla и других новых автопроизводителей в тех временных рамках", в течение которых необходимо существенно сократить вредные выбросы, отмечают в Engine No. 1.

"Уже зарекомендовавшие себя автопроизводители имеют все необходимое для того, чтобы стать центральными игроками в этом процессе, а также мотивированы на это", - считают в хедж-фонде.

Стоимость акций GM подскочила на 2,9% на торгах в понедельник, до $54,65.

По данным на 30 июня 2021 года, Engine No. 1 владел 397 тыс. акций GM, свидетельствуют данные FactSet. Таким образом, принадлежащий хедж-фонду пакет оценивается примерно в $22 млн, что является довольно мелкой долей GM.

Однако ранее в этом году Engine No. 1 провел успешную кампанию, внедрив трех своих представителей в совет директоров Exxon Mobil, где также владел небольшой долей, поэтому инвесторы внимательно следят за его действиями.

Заявление Engine No. 1 о поддержке планов GM показывает, что инвестор будет придерживаться другого подхода к автопроизводителю, пишет The Wall Street Journal.

В июне этого года GM объявила, что инвестирует $35 млрд в разработку электромобилей, а также самоуправляемых автомобилей до конца 2025 года. Этот план включает в себя строительство двух новых предприятий по выпуску электромобильных аккумуляторов в США.

Теги: #general_motors
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:54 21.09.2021
GM заменит аккумуляторы в отозванных электрокарах Chevrolet Bolt в следующем месяце

GM заменит аккумуляторы в отозванных электрокарах Chevrolet Bolt в следующем месяце

13:33 15.06.2021
General Motors объявит о новых заводах по производству аккумуляторов на этой неделе - президент компании

General Motors объявит о новых заводах по производству аккумуляторов на этой неделе - президент компании

10:52 29.01.2021
GM планирует перейти к полностью электрической линейке автомобилей к 2035 году

GM планирует перейти к полностью электрической линейке автомобилей к 2035 году

09:13 09.11.2020
General Motors получила разрешение на эксплуатацию автомобилей без водителя в Сан-Франциско

General Motors получила разрешение на эксплуатацию автомобилей без водителя в Сан-Франциско

16:14 28.01.2020
GM переоборудует завод около Детройта для производства электромобилей, вложит $2,2 млрд

GM переоборудует завод около Детройта для производства электромобилей, вложит $2,2 млрд

16:58 17.09.2019
Забастовка работников GM может стоить компании до $100 млн в день - эксперты

Забастовка работников GM может стоить компании до $100 млн в день - эксперты

10:02 27.11.2018
Трамп раскритиковал планы General Motors по закрытию заводов в США

Трамп раскритиковал планы General Motors по закрытию заводов в США

18:57 26.11.2018
General Motors сократит 15% сотрудников в Северной Америке, может закрыть пять заводов

General Motors сократит 15% сотрудников в Северной Америке, может закрыть пять заводов

10:34 26.11.2018
General Motors планирует закрыть завод в Канаде, сократить 2,8 тыс. рабочих мест

General Motors планирует закрыть завод в Канаде, сократить 2,8 тыс. рабочих мест

18:34 13.09.2018
General Motors отзывает 1 млн пикапов и внедорожников

General Motors отзывает 1 млн пикапов и внедорожников

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КГГА ищет пути инвестирования в добычу газа для нужд "Киевтеплоэнерго"

Ryanair планирует стать крупнейшим инвестором в Украине, рассчитывает осуществлять рейсы из 12 аэропортов

Зеленский на встрече в Сан-Франциско призвал инвесторов и венчурные фонды сотрудничать с Украиной

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" должна сфокусироваться на инвестиционных целях - глава Минфина

До 2031 года Украина потратит на развитие ракетного вооружения 200 млрд грн – Данилов

ПОСЛЕДНЕЕ

Израильский инвестор планирует построить больницу в Киевской области – глава Бориспольской РГА

Объем листингов в Гонконге в текущем квартале был минимальным с начала пандемии

Украина ведет переговоры с зарубежными инвесторами о строительстве заводов по переработке ТБО – замглавы ОП

Американская Amstar построит логистический комплекс в Киевской области за $170 млн

КГГА ищет пути инвестирования в добычу газа для нужд "Киевтеплоэнерго"

АВВ инвестировала в украинский стартап Gо Tо-U

Зеленский изменил состав Национального инвестиционного совета - указ

Зеленский ввел в состав Нацинвестсовета представителей VEON, PGNiG и ЕИБ

Зеленский изменил состав Национального инвестиционного совета - указ

Законопроект о защите прав инвесторов будет стимулировать развитие ипотечного кредитования - эксперт

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА