General Motors планирует закрыть завод в Канаде, сократить 2,8 тыс. рабочих мест

Крупнейший автомобилестроительный концерн США General Motors Co. (GM) планирует закрыть завод в канадском городе Ошава близ Торонто, сообщил канадский телеканал CTV со ссылкой на информированные источники.

Между тем The Wall Street Journal пишет, что к концу 2019 года работы лишатся около 2,8 тыс. сотрудников предприятия, однако профсоюз UNIFOR еще рассчитывает заключить сделку, чтобы сохранить рабочие места. По данным агентства Bloomberg, могут быть уволены 2,2 тыс. человек.

Завод GM в Канаде существует уже 65 лет, на нем собирают пикапы и крупногабаритные седаны.

На сегодняшний день Канада - одна из самых дорогих стран для производства автомобилей в мире.