Green Deal

10:54 21.09.2021

GM заменит аккумуляторы в отозванных электрокарах Chevrolet Bolt в следующем месяце

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GM заменит аккумуляторы в отозванных электрокарах Chevrolet Bolt в следующем месяце

General Motors Co. с середины октября начнет производить замену аккумуляторов в отозванных ранее из-за угрозы возгорания электрокарах Chevrolet Bolt, говорится в пресс-релизе компании.

GM также сообщил, что LG Energy Solution, поставщик аккумуляторов для компании, возобновил их производство на заводах в Голландии и Мичигане (США) после того, как удалось идентифицировать и устранить причину возгорания. LG увеличит производственные мощности на своих заводах для того, чтобы обеспечить GM необходимым количеством аккумуляторов в срок.

Для определения порядка замены аккумуляторов в электромобилях американский автопроизводитель будет руководствоваться информацией, предоставленной LG, о том, когда была произведена дефектная партия аккумуляторов, и сообщениями от нынешних владельцев Chevrolet Bolt.

Кроме того, в компании также сообщили, что в течение следующих 60 дней автодилерам и владельцам электрокаров будет предоставлен доступ для обновления программного обеспечения, которое позволит выявить наличие дефекта в аккумуляторах.

В конце июля компания сообщила об отзыве всех 142 тыс. электромобилей Chevrolet Bolt, произведенных в течение последних пяти лет. По оценкам GM этот отзыв обойдется ей в $1,8 млрд - рекордная сумма для компании.

На данный момент GM известно о 13 случаях возгорания. После расследования, проведенного в LG, стало ясно, что основной причиной возгорания стали два производственных дефекта, одновременно присутствующих в аккумуляторах, - порванный анод и смятый полимерный сепаратор, расположенный между анодом и катодом.

GM - не единственная компания, которая за последний год столкнулась с проблемой возгорания машин из-за литий-ионных батарей, используемых в электромобилях. В прошлом году Ford Motor Co., Hyundai Motor Co. и BMW AG также были вынуждены отзывать новые модели электрокаров.

По данным ученых, риск возгорания электромобилей сравним с риском для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, однако возможен его рост по мере увеличения количества электромобилей на дорогах.

Источник: Green Deal

Теги: #аккумулятор #bolt #general_motors #chevrolet #электрокар
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