Шведская Northvolt произвела первый аккумулятор из переработанных металлов

Шведская компания Northvolt произвела первый аккумулятор с использованием на 100% переработанных никеля, кобальта и марганца, передает портал Green Deal.

Как сообщается в пресс-релизе Northvolt, литий-ионный аккумулятор из переработанных металлов был произведен в рамках программы под названием Revolt. Никель, марганец и кобальт были получены в результате переработки списанных аккумуляторов. Итоги тестирования показали, что производительность такого аккумулятора находится на одном уровне с производительностью аккумуляторов, сделанных из добытых металлов.

Northvolt также сообщила о строительстве завода по переработке под названием Revolt Ett, которое начнется в первом квартале 2022 года. Завод будет пущен в эксплуатацию в 2023 году.

В результате расширения линии по переработке компания сможет перерабатывать 125 тыс. тон списанных аккумуляторов ежегодно.

Помимо лития, кобальта, марганца и никеля на этом заводе также можно будет перерабатывать пластик, медь и алюминий с последующим возвратом в производство конечной продукции, говорится в сообщении.

Northvolt, основанная в 2016 году с центральным офисом в Стокгольме, производит литий-ионные аккумуляторы для электромобилей. Среди ее крупных инвесторов такие компании как американский банк Goldman Sachs Group и германский автомобилестроительный концерн Volkswagen.