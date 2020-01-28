Экономика

16:14 28.01.2020

GM переоборудует завод около Детройта для производства электромобилей, вложит $2,2 млрд

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GM переоборудует завод около Детройта для производства электромобилей, вложит $2,2 млрд

Американский автомобилестроительный концерн General Motors Co. (GM) инвестирует $2,2 млрд в свой завод около Детройта, где компания планирует производить электрические пикапы и кроссоверы.

Как сообщается в пресс-релизе автопроизводителя, это будет первый завод GM, занимающийся только производством электромобилей.

Начало производства первого полностью электрического пикапа GM запланировано на конец 2021 года. После этого компания собирается начать выпускать на заводе около Детройта беспилотное электрическое такси без рулевого колеса и педалей Cruise Origin, которое было представлено на прошлой неделе подразделением GM, занимающимся разработкой самоуправляемых автомобилей, - Cruise.

Автопроизводитель планировал закрыть свой завод около Детройта. Однако, в соответствии с соглашением, которое было достигнуто между GM и профсоюзом работников автомобильной отрасли США (United Auto Workers, UAW) в октябре 2019 года после 40-дневной забастовки, компания изменила свое решение.

В настоящий момент на заводе работает около 900 человек. Производство будет приостановлено на несколько месяцев после начала модернизации, запланированного на конец февраля.

Компания рассчитывает, что открытие завода после его переоборудования, позволит создать более 2,2 тыс. рабочих мест.

В июле 2019 года Cruise отложил запуск сервиса роботизированных такси, который был намечен на конец прошлого года. Эксплуатация автомобилей без рулевого колеса запрещена в США. Автопроизводители продолжают работать над решением технических проблем и вопросов безопасности, связанных с внедрением беспилотных автомобилей. Они призывали власти разработать правила, которые позволили бы эксплуатировать машины без руля и педалей.

Теги: #general_motors #сша #электромобили
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