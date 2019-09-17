Экономика

16:58 17.09.2019

Забастовка работников GM может стоить компании до $100 млн в день - эксперты

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Забастовка работников GM может стоить компании до $100 млн в день - эксперты

Забастовка работников заводов американского автомобилестроительного концерна General Motors Co может стоить компании до $100 млн ежедневно, подсчитали аналитики автомобильной отрасли, на которых ссылается The Wall Street Journal.

Забастовка, которая стала крупнейшей для профсоюза работников автомобильной отрасли США (United Auto Workers, UAW) более чем за десятилетие, началась в понедельник. В ней участвует около 46 тыс. рабочих более чем 30 заводов GM в 10 штатах США.

По данным аналитиков, в случае, если она продолжится, компания будет ежедневно терять от $50 млн до $100 млн.

Автомобильный бизнес США является самым прибыльным для GM. Забастовка пришлась на период, когда компания пытается восстановить утерянную долю рынка в сегменте пикапов, а также борется с падением прибыли в Китае, на своем крупнейшем рынке с точки зрения продаж.

GM планирует сократить расходы на $4,5 млрд к концу следующего года в рамках реструктуризации, о которой было объявлено в прошлом ноябре, говорят представители компании. Кроме того, концерн закрыл несколько заводов, что стоило ему 3,3 тыс. рабочих мест. По словам компании, большинство рабочих теперь заняты на других ее заводах.

Профсоюз добивается повышения зарплат для работников, большей гарантии занятости и льгот в тот период, когда GM пытается сократить расходы.

Между тем представители GM сообщили, что предложили повысить зарплаты рабочим и инвестировать $7 млрд в заводы в США, что привело бы к созданию 5,4 тыс. новых рабочих мест.

Акции GM в ходе торгов во вторник дешевеют на 0,9%.

Теги: #general_motors #забастовка #убытки
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