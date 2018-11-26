В ЮМЗ не разделяют позицию ГКАУ в отношении угроз для отраслевой кооперации в случае переподчинения ракетного завода МЭРТ

В ГП "Южный машиностроительный завод им. Макарова" (ЮМЗ, Днепр) не разделяют позицию Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) в отношении угроз для обеспечения обязательств по международной отраслевой кооперации в случае переподчинения одного из базовых предприятий украинской ракетно-космической отрасли Министерству экономического развития и торговли (МЭРТ).

В размещенном на сайте предприятия официальном заявлении пресс-служба ЮМЗ поясняет: "Переподчинение "Южмаша" другому органу госуправления, если такое произойдет, ни в коем случае не является форс-мажорным обстоятельством по уже заключенным договорам".

"В связи с тем, что основной рынок сбыта продукции предприятия находится за пределами Украины, а также учитывая беспокойство наших иностранных заказчиков и партнеров по кооперации, "Южмаш" считает необходимым уточнить: ни ГКАУ, ни любой другой орган государственной власти не является стороной по уже заключенным внешнеэкономическим контрактам и не может непосредственно влиять на выполнение "Южмашем" принятых на себя обязательств",- отмечается в заявлении.

В пресс-службе напоминают, что орган госвласти "не имеет права вмешиваться в хозяйственную деятельность предприятий, даже если предприятие основано на государственной форме собственности".

Как подчеркивается в заявлении, в ЮМЗ также не видят предпосылок для нарушения стабильной работы украинской космической отрасли и угроз для перспективной международной отраслевой кооперации в случае принятия решения правительства о передаче предприятия в управление другому ведомству. "Выход из подчинения ГКАУ, если таковой состоится, не повлияет также на возможности предприятия по участию в новых международных проектах и программах", - отмечает пресс-служба.

Как сообщалось, на днях глава ГКАУ Павел Дегтяренко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" озвучил обеспокоенность в связи с готовящимися в правительстве планами по передаче "Южмаша" в подчинение МЭРТ по примеру перешедшего по предложению СНБО с 2018 года в управление МЭРТ ГП "НПО "Павлоградский химический завод" (ПХЗ, Днепропетровская обл.).

"Я не знаю, какие интересы стоят за этими планами, но эта инициатива губительна", - сказал он, уточнив: "Южмаш" и КБ "Южное" – это базовые, образующие предприятия отрасли". По словам главы ГКАУ, "передача ПХЗ в управление МЭРТ уже привела к отсрочке ряда экспортных контрактов".

"В случае же передачи другому ведомству ЮМЗ важные для космической отрасли и государства экспортные контракты будут просто аннулированы", - спрогнозировал он.

ГП "Южмаш" - одно из ключевых предприятий ракетно-космической промышленности Украины, известный в мире производитель ракетоносителей и спутников гражданского, научного и военного назначения. В связи с разрывом традиционной кооперации в условиях аннексии Крыма и военных действий на Донбассе, свыше 50% производственных мощностей предприятия находятся в состоянии фактического простоя. Сегодня ЮМЗ является участником международной промкооперации практически со всеми основными партнерами Украины в космической сфере, включая США, ЕС, страны Юго-Восточной Азии.

В условиях заявленной ГКАУ в 2015 году реформы космической отрасли в ЮМЗ высказываются за скорейшую доработку и принятие разработанного с участием "Южмаша" законопроекта об особенностях корпоратизации предприятий космической отрасли, а также за последующее безотлагательное начало процедуры корпоратизации.