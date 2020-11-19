Экс-глава ГКАУ Усов заявляет о блокировке реформ в космической отрасли, просит президента разобраться с ситуацией

Экс-глава Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Владимир Усов заявляет о блокировке проведения корпоративной реформы в космической отрасли и принятия национальной космической программы.

"Хочу обратиться к президенту Украины, потому что именно перед ним я взял нас себя обязательство провести системные реформы в космической отрасли: и корпоративную реформу, и принятие космической программы. Хочу сказать, что эти проекты заблокированы, мы теряем время, и если сегодня мы не поменяем подходы, то украинская космическая отрасль пропадет. Это будет несколько предприятий, которые будут работать на старых заказах, но создавать новую космическую технику, запускать свои космические аппараты, получать независимый доступ к космосу у нас уже не получится, поскольку сделать это самостоятельно Украина на сегодня не сможет, только в сотрудничестве с международными партнерами", - сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

Усов рассказал, что к настоящему времени ГКАУ уже подготовило необходимый пакет документов касательно корпоративной реформы. Была написана концепция корпоратизации, вместе с Минэкономики подготовлен законопроект про трансформацию предприятий космической отрасли, также проведена работа по анализу корпоративного управления космической отрасли космическими предприятиями.

"Но, к сожалению, все это заблокировано на уровне Министерства стратегической промышленности. Еще летом мы передали все эти документы для старта корпоративной реформы, но уже конец года, и мы не имеем никаких результатов. А это критически важно, потому что каждый день – это потеря и ресурсов, и времени, и средств, и людей", - заявил экс-руководитель агентства.

Он также отметил, что концепцию национальной космической программы ГКАУ было презентовано на выездном заседании комитета экономики в апреле 2020 года, а с лета сам проект концепции, который согласован со всеми ключевыми министерствами, находится в Минстратегпроме.

"К сожалению, по нему нету никаких движений. Несмотря на то что мы прошли два профильных комитета, сделали правки, сегодня на уровне министерства планов принятия программы мы не видим", - подчеркнул Усов.

По его словам, подобные действия могут привести к очень негативным последствиям, поскольку окно возможностей в космической отрасли – 2-2,5 года. И если эти реформы не будут проведены, украинская космическая индустрия не будет конкурентоспособна на мировом уровне.

"Наша команда за 9 месяцев работы подписала инвестиционных соглашений более чем на $1 млрд, но то, как они будут использоваться, будет ли доверие у инвестора к ГКАУ, когда они видят, как тут принимаются решения, как несистемно формируется кадровая политика (...) Если бы я был инвестором, я бы трижды подумал перед тем как инвестировать в Украину после такого", - добавил экс-глава ГКАУ.

Усов отметил, что среди указанных подписанных соглашений - инвестиционное соглашение с корейской компанией "Карис" почти на $1 млрд по развитию инфраструктуры электротранспорта на "Южмаше" (ГП "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод" им. А. М. Макарова", Днепр) и соглашение с чешской корпорацией "Витковице" на более чем EUR50 млн относительно разработки и изготовления водородных двигателей с использованием мощностей "Южмаша".

"Также есть несколько проектов, связанных с ракетно-космической техникой, где Украина может принять участие в проекте новых космодромов и новых ракет-носителей", - сообщил экс-руководитель.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины распоряжением от 16 ноября 2020 года уволил с должности главы Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Владимира Усова.