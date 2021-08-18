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14:28 18.08.2021

Кабинет министров переназначил действующего главу ГКАУ

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Кабинет министров переназначил действующего главу ГКАУ

Кабинет министров по итогам конкурса назначил на должность главы Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Владимира Тафтая, занимающего эту должность с февраля 2021 года.

Ранее Кабмин назначил Тафтая на должность главы Госкосмоса вне конкурса.

Тафрай возглавлял Управление координации космической деятельности департамента стратегического развития сектора безопасности и обороны Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) в 2019 году. В том же году претендовал на пост главы ГКАУ, подав свою кандидатуру на конкурс, однако тогда эту должность занял Владимир Усов.

По данным источников агентства "Интерфакс-Украина" в космической отрасли, Тафтай окончил физико-технический факультет Днепропетровского государственного университета, выходец из госпредприятия "Южный машиностроительный завод им.Макарова" (ЮМЗ, Днепр). Работал замдиректора по развитию и инновациям структурного подразделения ЮМЗ - Павлоградского механического завода, на руководящих должностях в бинациональной компании "Алкантара Циклон Спейс".

Теги: #руководство #гкау
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