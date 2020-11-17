Кабмин уволил главу ГКАУ Усова и назначил и. о. Михаила Лева

Кабинет министров Украины решил уволить главу Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Владимира Усова.

Соответствующее распоряжение правительства от 16 ноября обнародовано на "Урядовом портале".

"Уволить Усова Владимира Владимировича с должности главы Государственного космического агентства Украины в соответствии с частью первой статьи 871 Закона Украины "О государственной службе", - говорится в тексте распоряжения.

Согласно указанной статье, решение об увольнении государственного служащего с должности категории "А" по инициативе субъекта назначения может быть принято по представлению премьер-министра Украины или соответствующего министра или руководителя центрального органа исполнительной власти. Таким образом, инициаторами увольнения Усова могли быть премьер-министр Денис Шмыгаль или вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

Кроме того, обнародовано распоряжение о назначении временно исполняющим обязанности главы ГКАУ первого заместителя главы Михаила Лева.

Как сообщалось, Усов был назначен на должность главы ГКАУ 24 января 2020 года.