Экономика

18:30 24.02.2021

Кабмин назначил экс-начальника управления Минэкономики главой ГКАУ

1 мин читать
Кабмин назначил экс-начальника управления Минэкономики главой ГКАУ

Кабинет министров назначил бывшего начальника Управления координации космической деятельности департамента стратегического развития сектора обороны и безопасности Минэкономики Владимира Тафтая на должность главы Государственного космического агентства Украины (ГКАУ).

"На сегодняшнем заседании правительство приняло ряд кадровых решений. Члены правительства проголосовали за назначение Тафтая Владимира Владимировича главой Государственного космического агентства Украины", - написал представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Telegram-канале по итогам заседания в среду.

Тафрай возглавлял Управление координации космической деятельности департамента стратегического развития сектора безопасности и обороны Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) в 2019 году. В том же году он претендовал на должность главы ГКАУ, подав свою кандидатуру на конкурс, однако тогда эту должность занял Владимир Усов.

По данным источников агентства "Интерфакс-Украина" в космической отрасли, Тафтай окончил физико-технический факультет Днепропетровского государственного университета (ДГУ), выходец из ГП "Южный машиностроительный завод им.Макарова" (ЮМЗ, Днепр). Работал замдиректора по развитию и инновациям структурного подразделения ЮМЗ - Павлоградского механического завода (ПМЗ), на руководящих должностях в бинациональной компании (БК) "Алкантара Циклон Спейс".

Теги: #руководство #гкау
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:46 24.02.2021
Главой ГАЗО назначен экс-директор Центрального предприятия по обращению с радиоактивными отходами Костюк

Главой ГАЗО назначен экс-директор Центрального предприятия по обращению с радиоактивными отходами Костюк

16:23 24.02.2021
ОГХК сменило руководство ВГМК во избежание коррупционных рисков накануне приватизации

ОГХК сменило руководство ВГМК во избежание коррупционных рисков накануне приватизации

16:55 11.02.2021
Корниенко о возможности замены Разумкова на Стефанчука на посту спикера: Из области слухов

Корниенко о возможности замены Разумкова на Стефанчука на посту спикера: Из области слухов

17:28 27.01.2021
Санду выдвинула кандидатом на пост премьера Молдовы финансиста Наталью Гаврилицу

Санду выдвинула кандидатом на пост премьера Молдовы финансиста Наталью Гаврилицу

23:49 20.01.2021
Карьерный дипломат Смит стал временным руководителем госдепа

Карьерный дипломат Смит стал временным руководителем госдепа

15:15 19.11.2020
Экс-глава ГКАУ Усов заявляет о блокировке реформ в космической отрасли, просит президента разобраться с ситуацией

Экс-глава ГКАУ Усов заявляет о блокировке реформ в космической отрасли, просит президента разобраться с ситуацией

15:15 19.11.2020
Экс-глава ГКАУ Усов заявляет о блокировке реформ в космической отрасли, просит президента разобраться с ситуацией

Экс-глава ГКАУ Усов заявляет о блокировке реформ в космической отрасли, просит президента разобраться с ситуацией

10:03 17.11.2020
Кабмин уволил главу ГКАУ Усова и назначил и. о. Михаила Лева

Кабмин уволил главу ГКАУ Усова и назначил и. о. Михаила Лева

21:04 13.11.2020
Украина стала девятой страной, подписавшей договоренности в рамках программы NASA "Артемида" - ГКАУ

Украина стала девятой страной, подписавшей договоренности в рамках программы NASA "Артемида" - ГКАУ

22:06 23.10.2020
Саакашвили считает, что увольнение руководства ГАСИ - это начало уничтожения системной коррупции

Саакашвили считает, что увольнение руководства ГАСИ - это начало уничтожения системной коррупции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ОГХК сменило руководство ВГМК во избежание коррупционных рисков накануне приватизации

Кабмин увеличил максимальный объем госпомощи субъектам малого и среднего бизнеса до EUR400 тыс.

Молдавская Zernoff обвинила ФГИ Украины в обмане при продаже спиртзавода

"Бритиш Американ Тобакко" выиграла апелляцию по штрафу АМКУ на 450 млн грн

Украина планирует отсоединиться от электросети с Беларусью и РФ к концу 2023г - Кулеба

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕБА предлагает доработать законопроект об изменении правил приватизации для ее ускорения

Кабмин предложит Раде узаконить труд фрилансеров

"Укртранснафта" начала прием на хранение украинской части нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление"

"Центрэнерго" просит провести совещание под эгидой Минэнерго о реструктуризации долгов компании за газ

Рекрутеры из Amrop Ukraine помогут выбрать главу правления "Укрспирта"

Депутат Нагорняк призвал ФГИ пояснить ряд решений по управлению государственными облэнерго

Кабмин повторно согласовал назначение и.о. директора ЗТМК Лубенникова

Кабмин предлагает Раде упростить получение специальных лицензий

Руководивший Suzuki более 40 лет Осаму Судзуки уйдет на пенсию

Кабмин увеличил максимальный объем госпомощи субъектам малого и среднего бизнеса до EUR400 тыс.

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА