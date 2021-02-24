Кабмин назначил экс-начальника управления Минэкономики главой ГКАУ

Кабинет министров назначил бывшего начальника Управления координации космической деятельности департамента стратегического развития сектора обороны и безопасности Минэкономики Владимира Тафтая на должность главы Государственного космического агентства Украины (ГКАУ).

"На сегодняшнем заседании правительство приняло ряд кадровых решений. Члены правительства проголосовали за назначение Тафтая Владимира Владимировича главой Государственного космического агентства Украины", - написал представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Telegram-канале по итогам заседания в среду.

Тафрай возглавлял Управление координации космической деятельности департамента стратегического развития сектора безопасности и обороны Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) в 2019 году. В том же году он претендовал на должность главы ГКАУ, подав свою кандидатуру на конкурс, однако тогда эту должность занял Владимир Усов.

По данным источников агентства "Интерфакс-Украина" в космической отрасли, Тафтай окончил физико-технический факультет Днепропетровского государственного университета (ДГУ), выходец из ГП "Южный машиностроительный завод им.Макарова" (ЮМЗ, Днепр). Работал замдиректора по развитию и инновациям структурного подразделения ЮМЗ - Павлоградского механического завода (ПМЗ), на руководящих должностях в бинациональной компании (БК) "Алкантара Циклон Спейс".