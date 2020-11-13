Украина стала девятой страной, подписавшей договоренности в рамках программы NASA "Артемида" - ГКАУ

Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) подписало договоренности в рамках программы NASA "Артемида" о принципах сотрудничества в гражданском исследовании и использовании Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях и присоединилась к космическим агентствам других стран-участников программы.

"Таким образом, Украина стала девятой страной-подписантом Договоренности по "Артемиде", - говорится в сообщении пресс-службы ГКАУ в пятницу.

Договоренности содержат набор принципов, которыми будут руководствоваться государства-подписанты в рамках их участия в программе NASA "Артемида", а именно:

- Мирное исследование: все мероприятия, проводимые по программе "Артемида", должны осуществляться в мирных целях;

- Прозрачность: подписанты будут осуществлять свою деятельность прозрачно, чтобы избежать недоразумений и конфликтов;

- Совместимость: Нации, которые будут участвовать в программе, будут стремиться поддерживать совместимости систем для повышения их безопасности и стабильности;

- Экстренная помощь: подписанты обязуются оказывать помощь лицам, пострадавшим в рамках реализации программы "Артемида" в контексте Соглашения о спасении;

- Регистрация космических объектов: любое государство, участвующее в программе, должно быть участницей Конвенции о регистрации;

- Распространение научных данных: подписанты обязуются публично обнародовать научную информацию, полученную в рамках реализации программы;

- Сохранение наследия: подписанты обязуются сохранять космическое наследство;

- Космические ресурсы: добыча и использование космических ресурсов является ключевым фактором безопасных и устойчивых исследований, и подписанты подтверждают, что такая деятельность должна проводиться в соответствии с Договором по космосу;

- Деконфликтизация деятельности: подписанты обязуются предотвращать вредное вмешательство и поддерживать принцип должного внимания, как того требует Договор по космосу;

- Орбитальный мусор: подписанты обязуются планировать безопасное захоронение мусора.

"Это важно для Украины, потому что мы сможем реализовать свои собственные проекты в партнерстве с ведущими космическими агентствами мира. Это логичный шаг в продолжение того, что мы же вступили в Moon Village Association. Украинские проекты впервые стали частью глобального сценария освоения Луны от ISECG, и логично, что мы дальше хотим реализовывать наш потенциал в рамках программы "Артемида". Перечисленные принципы и Договоренности не нарушают международных обязательств Украины в сфере космической деятельности. Также, я убежден, что договоренности дадут новый толчок к объединению государств в учреждении многосторонних консультаций в контексте развития международного космического права, которое бы соответствовало современным вызовам и планам человечества в освоении космического пространства", - сказал глава ГКА Владимир Усов.

В ГКАУ добавили, что подписание договоренности также будут способствовать обсуждению вопроса заключения Рамочного соглашения между Кабмином Украины и правительством США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях (Рамочное соглашение от 31 марта 2008г потеряло силу 22 января 2019г), расширению сотрудничества Украины и США по другим направлениям космической деятельности и возобновлению диалога государств в рамках украинско-американской рабочей группы по вопросам исследований и использования космического пространства в мирных целях, которая была создана 2016 году.

"Украина имеет все научно-технические возможности и опыт, которые позволяют ей стать одним из весомых партнеров NASA во время реализации программы "Артемида", - подытожили в ГКАУ.