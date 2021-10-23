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11:03 23.10.2021

Запуск миссии "Артемида" к Луне запланирован на февраль 2022 года – NASA

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Запуск миссии "Артемида" к Луне запланирован на февраль 2022 года – NASA

Предварительная дата запуска тестовой миссии Artemis 1 к Луне намечена на 12 февраля 2022 года, сообщило NASA.

В рамках миссии запуск ракеты-носителя Space Launch System (SLS) и космического корабля Orion в непилотируемом режиме предполагается осуществить в 21-минутное окно, которое открывается в 17:56 12 февраля по времени Восточного побережья США, сообщил в ходе телеконференции руководитель программы Artemis, представитель NASA Майк Сарафин.

По его словам, полет корабля Orion продлится от четырех до шести недель в зависимости от изменения даты запуска. Это будет зависеть от результатов статических огневых испытаний двигателей ракеты, которые будут проведены в январе следующего года на стартовой площадке.

В этой связи для запуска отводится временное окно с 12 по 27 февраля.

На текущей неделе корабль Orion уже был установлен на ракете-носителе SLS в цехе вертикальной сборки в Космическом центре имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида. Высота всей системы достигает 98 метров.

В рамках миссии Artemis 1 непилотируемый космический корабль Orion направится к Луне, на орбите которой он будет находиться несколько недель. Затем корабль вернется к Земле и его спускаемая капсула приводнится в Атлантике.

Тестовый полет должен продемонстрировать готовность ракеты SLS и корабля Orion к выполнению пилотируемой миссии к Луне. В ходе миссии Artemis 2 к Луне отправится экипаж в составе четырех астронавтов, указали в NASA. После выполнения длительного космического полета спускаемый корабль Orion с астронавтами приводнится в Атлантике.

Программа Artemis была обнародована в сентябре 2020 года. Ее главная цель - возвращение, спустя 55 лет, человека на лунную поверхность в 2024 году, строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем.

Теги: #artemis #nasa #артемида
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