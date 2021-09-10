В Раде создана ВСК по расследованию возможных противоправных действий чиновников космического агентства

Верховная Рада создала временную следственную комиссию по вопросам расследования возможных противоправных действий должностных лиц Государственного космического агентства Украины (Национального космического агентства Украины) и предприятий космической отрасли, в частности при реализации проектов "Лыбидь" и "Циклон-4".

За соответствующее постановление №5477 проголосовал 281 народный депутат на пленарном заседании парламента в пятницу.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, среди задач ВСК - расследование фактов доведения до банкротства предприятий космической отрасли Украины, злоупотреблений при их приватизации, причин и последствий ликвидации таких предприятий; расследование фактов незаконных передачи, продажи и иного отчуждения технологий в космической отрасли.