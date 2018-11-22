Планируемое правительством переподчинение "Южмаша" МЭРТ несет угрозы для стабильной работы космической отрасли - глава ГКАУ

В Государственном космическом агентстве Украины (ГКАУ) обеспокоены готовящимися в правительстве планами по передаче одного из базовых предприятий ракетно-космической отрасли ГП "Южный машиностроительный завод им.Макарова" (ЮМЗ, Днепр) в подчинение Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ), и реализация этих планов несет серьезные угрозы для стабильной работы отрасли, считает глава ГКАУ Павел Дегтяренко.

Комментируя по просьбе агентства "Интерфакс-Украина", обсуждаемую, в том числе, в корпоративной среде, целесообразность, а также вероятность переподчинения "Южмаша", по примеру перешедшего по предложению СНБО с 2018 года в управление МЭРТ ГП "НПО "Павлоградский химический завод" (ПХЗ, Днепропетровская область), глава украинского космического ведомства выразил уверенность: "Передача ЮМЗ в подчинение МЭРТ поставит крест на космической отрасли".

"Я не знаю, какие интересы стоят за этими планами, но эта инициатива губительна", - сказал он, уточнив, что "Южмаш" и КБ "Южное" – это базовые, образующие предприятия отрасли".

Глава ГКАУ также акцентировал, что предприятия ракетно-космической отрасли готовы расширить свое участие в государственных оборонных программах, равно как и в выполнении гособоронзаказа (ГОЗ).

"Нам есть, что предложить оборонному сектору, и сегодня эти работы ведутся нашими предприятиями, преимущественно, в инициативном порядке", - сказал П.Дегтяренко.

При этом он отметил, что "объемы ГОЗ мизерные, получить финансирование на создание опытных образцов даже того, что сегодня необходимо военным, нашим предприятиям пока не удалось".

"Я слышал тезис о том, что финансирование будет, при условии переподчинения "Южмаша", но это не государственный подход: сегодня ЮМЗ очень плотно завязан на участии в отраслевых программах по созданию ракетно-космической техники", - сказал глава ГКАУ.

При этом, он подтвердил, что проблема загрузки мощностей ЮМЗ в условиях разрыва прежней кооперации и решения задач диверсификации рынков сбыта продукции в новых условиях, остается актуальной.

"Вопрос увеличения загрузки мощностей "Южмаша", которая сегодня не превышает 15%, один из первоочередных. И завод, безусловно, имеет потенциал для увеличения работ по ГОЗ", - отметил он.

Оценивая целесообразность проведенной правительством в 2017 году передачи в управление МЭРТ ПХЗ, выступающего, среди прочего, головным исполнителем реализуемой совместно с США в рамках международных обязательств Украины по сокращению и ликвидации стратегических вооружений (СТРТ-1) госпрограммы по утилизации твердого ракетного топлива (ТРТ) МБР РС-22, П.Дегтяренко напомнил, что решение о переподчинении ПХЗ принято до его назначения главой ГКАУ (в июле 2017 года - ИФ), и выполнение госпрограммы по утилизации ракетного топлива, по-прежнему, возложено на ГКАУ.

"Да, это предприятие имеет узкую специализацию, его продукция крайне важна и востребована оборонным сектором. Но передача ПХЗ в управление МЭРТ уже привела к отсрочке ряда экспортных контрактов", - сказал собеседник агентства.

"В случае же передачи другому ведомству ЮМЗ, важные для космической отрасли и государства экспортные контракты будут просто аннулированы", - спрогнозировал он.

ГП "Южмаш" - одно из ключевых предприятий ракетно-космической промышленности Украины, известный в мире производитель ракетоносителей и спутников гражданского, научного и военного назначения. В связи с разрывом традиционной кооперации в условиях аннексии Крыма и военных действий на Донбассе, свыше 50% производственных мощностей предприятия находятся в состоянии фактического простоя. Сегодня ЮМЗ является участником международной промкооперации практически со всеми основными партнерами Украины в космической сфере, включая США, ЕС, страны Юго-Восточной Азии.

В условиях заявленной ГКАУ в 2015 году реформы космической отрасли, в ЮМЗ высказываются за скорейшую доработку и принятие разработанного с участием "Южмаша" законопроекта об особенностях корпоратизации предприятий космической отрасли, а также последующее безотлагательное начало процедуры корпоратизации.

В соответствии с принятым ВР в июне 2011 года законом Украины, МЭРТ как уполномоченный правительством орган, совместно с "Укроборонпромом" обеспечивает управление объектами госсобственности в ОПК. С 2016 года на МЭРТ возложены функции госзаказчика по созданию новых и наращиванию имеющихся производственных мощностей в ОПК. Вместе с тем, ст.23 раздела IV принятого ВР в июне нового базового закона "О национальной безопасности Украины", предусматривает создание в системе органов сектора безопасности и обороны центрального органа исполнительной власти,который обеспечивает формирование и реализацию государственной военно-промышленной политики.

14 ноября Кабинет министров на своем заседании поддержал предложение МЭРТ по созданию в аппарате ведомства подразделения в составе 15 человек, которое будет координировать проведение комплексной реформы космической отрасли.

На сегодняшний день в управлении ГКАУ, которое является центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию госполитики в сфере космической деятельности, находится 25 предприятий и организаций космической отрасли. Деятельность ведомства направляется и координируется Кабинетом министров.