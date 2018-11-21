Максимальная цена на газ на украинском рынке в октябре выросла на 8,6%

Максимальная цена на газ на рынке Украины в октябре 2018 года выросла на 8,6% по сравнению предыдущим месяцем и составила 15,205 тыс. грн/тыс. куб. м (с НДС, без учета тарифов на транспортировку и распределение), сообщила Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"По имеющейся информации и результатам проведенного мониторинга НКРЭКУ сообщает, что максимальная цена на природный газ, сложившаяся на рынке газа для потребителей… в октябре 2018 года составляла 15, тыс. грн за 1 тыс. куб. м", – отмечено в сообщении.

Как сообщалось, в сентябре максимальная цена газа на украинском рынке составляла 14 тыс. грн/тыс. куб. м, в августе - 12,5 тыс. грн/тыс. куб. м.

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НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.