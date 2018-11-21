Экономика

16:15 21.11.2018

Shell сократила разрыв в зарплатах мужчин и женщин до 18,6%

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Shell сократила разрыв в зарплатах мужчин и женщин до 18,6%

Британско-нидерландская нефтяная компания Royal Dutch Shell Plc сообщила об уменьшении гендерного разрыва в оплате труда в своих британских подразделениях до 18,6% в 2018 году.

Хотя средняя часовая зарплата сотрудников-мужчин по-прежнему превышает среднюю оплату женского персонала, ситуация улучшилась по сравнению с прошлым годом, когда разрыв составлял 22,2%.

Компания объясняет разницу показателей более значительным числом мужчин на руководящих постах и отмечает свою приверженность равной оплате одинакового труда.

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Теги: #shell
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