Shell оспорит постановление суда в отношении стратегии компании по сокращению выбросов CO2

Британо-нидерландская Royal Dutch Shell намерена оспорить постановление суда в Гааге о том, что должна сократить выбросы углеводорода в мире на 45% по сравнению с уровнями 2019 года к 2030 году.

В сообщении Shell говорится, что компания хочет ускорить стратегию Powering Progress, предусматривающую достижение нулевого уровня выбросов к 2050 году, в соответствии с темпами реализации Парижского климатического соглашения в мире. В рамках стратегии компания уже обозначила краткосрочные и среднесрочные целевые показатели сокращения уровня выбросов.

"Мы согласны с необходимостью срочных мер и ускорим наш переход к нулевому уровню выбросов, - сказал главный исполнительный директор Shell Бен ван Берден. - Однако мы подадим апелляцию, поскольку считаем решение суда в отношении единичной компании неэффективным".

"Очевидно, что необходимы масштабные политики, которые приведут к фундаментальным переменам всей энергетической отрасли. Изменение климата - это вызов, который требует как срочных мер, так и подхода, который был бы глобальным, основывался на сотрудничестве и способствовал координации всех сторон", - отметил он.

Shell опубликовала детали стратегии Powering Progress в апреле 2021 года. Между тем суд не принял их во внимание, потому что слушание, по итогам которого суд вынес подобное решение, состоялось несколькими месяцами ранее, говорится в сообщении Shell.

При этом в нем отмечается, что в мае Shell стала первой энергокомпанией, которая провела голосование по стратегии среди акционеров на ежегодном заседании. Компания заручилась 89% голосов в пользу стратегии.

Shell обновила свои стратегические цели по достижению климатической нейтральности до 2050 года в феврале, подтвердив, что общий объем выбросов СО2 компанией достиг пика в 2018 году (1,7 гигатонны в год), а добыча нефти - в 2019 году.

Как сообщалось, согласно стратегии к 2023 году Shell намерена снизить по отношению к уровню 2016 года выбросы на 6-8%, к 2030 году - на 20%, к 2035 году - на 45% и к 2050 году - на 100%.

Ван Берден в июне выразил разочарование тем, что Shell была "выделена" постановлением, которое, по его словам, не способствует сокращению выбросов CO2 в мире.

Аналитики и инвесторы говорят, что Shell может теоретически сократить выбросы посредством продажи активов, пересмотра расходов на разведочные работы и отказа от дальнейшего расширения операций со сжиженным природным газом (СПГ).

Акции Shell в ходе торгов в Лондоне дорожают на 0,8%.