Green Deal

15:30 20.07.2021

Shell оспорит постановление суда в отношении стратегии компании по сокращению выбросов CO2

2 мин читать
Shell оспорит постановление суда в отношении стратегии компании по сокращению выбросов CO2

Британо-нидерландская Royal Dutch Shell намерена оспорить постановление суда в Гааге о том, что должна сократить выбросы углеводорода в мире на 45% по сравнению с уровнями 2019 года к 2030 году.

В сообщении Shell говорится, что компания хочет ускорить стратегию Powering Progress, предусматривающую достижение нулевого уровня выбросов к 2050 году, в соответствии с темпами реализации Парижского климатического соглашения в мире. В рамках стратегии компания уже обозначила краткосрочные и среднесрочные целевые показатели сокращения уровня выбросов.

"Мы согласны с необходимостью срочных мер и ускорим наш переход к нулевому уровню выбросов, - сказал главный исполнительный директор Shell Бен ван Берден. - Однако мы подадим апелляцию, поскольку считаем решение суда в отношении единичной компании неэффективным".

"Очевидно, что необходимы масштабные политики, которые приведут к фундаментальным переменам всей энергетической отрасли. Изменение климата - это вызов, который требует как срочных мер, так и подхода, который был бы глобальным, основывался на сотрудничестве и способствовал координации всех сторон", - отметил он.

Shell опубликовала детали стратегии Powering Progress в апреле 2021 года. Между тем суд не принял их во внимание, потому что слушание, по итогам которого суд вынес подобное решение, состоялось несколькими месяцами ранее, говорится в сообщении Shell.

При этом в нем отмечается, что в мае Shell стала первой энергокомпанией, которая провела голосование по стратегии среди акционеров на ежегодном заседании. Компания заручилась 89% голосов в пользу стратегии.

Shell обновила свои стратегические цели по достижению климатической нейтральности до 2050 года в феврале, подтвердив, что общий объем выбросов СО2 компанией достиг пика в 2018 году (1,7 гигатонны в год), а добыча нефти - в 2019 году.

Как сообщалось, согласно стратегии к 2023 году Shell намерена снизить по отношению к уровню 2016 года выбросы на 6-8%, к 2030 году - на 20%, к 2035 году - на 45% и к 2050 году - на 100%.

Ван Берден в июне выразил разочарование тем, что Shell была "выделена" постановлением, которое, по его словам, не способствует сокращению выбросов CO2 в мире.

Аналитики и инвесторы говорят, что Shell может теоретически сократить выбросы посредством продажи активов, пересмотра расходов на разведочные работы и отказа от дальнейшего расширения операций со сжиженным природным газом (СПГ).

Акции Shell в ходе торгов в Лондоне дорожают на 0,8%.

Теги: #выбросы #shell #суд #гаага
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:35 20.07.2021
Выбросы украинской промышленности возрастут на 16% к 2030г – Абрамовский

Выбросы украинской промышленности возрастут на 16% к 2030г – Абрамовский

12:06 20.07.2021
Высший совет правосудия призывает Раду доработать законопроект о реформе ВСП и не допустить коллапса судебной власти

Высший совет правосудия призывает Раду доработать законопроект о реформе ВСП и не допустить коллапса судебной власти

11:22 20.07.2021
Медведчук надеется, что апелляционный суд изучит материалы и учтет аргументы защиты

Медведчук надеется, что апелляционный суд изучит материалы и учтет аргументы защиты

09:33 20.07.2021
И. о. временного поверенного в делах США отметил значительный прогресс в реформировании судебной системы Украины и важность целостности процесса отбора САП

И. о. временного поверенного в делах США отметил значительный прогресс в реформировании судебной системы Украины и важность целостности процесса отбора САП

20:04 16.07.2021
Китай начал онлайн-торговлю квотами на выбросы CO2

Китай начал онлайн-торговлю квотами на выбросы CO2

15:21 16.07.2021
Экс-глава "Укрзализныци" Жмак через суд требует восстановления в должности и 17 млн грн за моральный ущерб

Экс-глава "Укрзализныци" Жмак через суд требует восстановления в должности и 17 млн грн за моральный ущерб

15:15 16.07.2021
Верховный суд призывает власть уважать независимость судей и придерживаться норм Конституции Украины

Верховный суд призывает власть уважать независимость судей и придерживаться норм Конституции Украины

12:11 16.07.2021
Монастырский обещает дать оценку качеству работы правоохранительной системы после рассмотрения "дела Шеремета" в суде

Монастырский обещает дать оценку качеству работы правоохранительной системы после рассмотрения "дела Шеремета" в суде

11:09 16.07.2021
В Киеве будут судить мошенника, который незаконно завладел нежилыми помещениями стоимость 42 млн грн

В Киеве будут судить мошенника, который незаконно завладел нежилыми помещениями стоимость 42 млн грн

10:40 16.07.2021
Замглавы МВД Геращенко вызывают в суд по иску Порошенко о защите чести и достоинства

Замглавы МВД Геращенко вызывают в суд по иску Порошенко о защите чести и достоинства

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Еврокомиссия представила план достижения климатической нейтральности

Комплексная разработка критических материалов может привлечь в Украину до 10 млрд евро в первый период – Шмыгаль

"Укрэнерго" планирует выпуск "зеленых" облигаций на EUR500 млн для расчетов с ВИЭ-генерацией

Рада приняла в целом закон о запрете бесплатного распространения пластиковых пакетов в Украине

"ДТЭК" готов рассматривать предложения о продаже ТЭС и угольных шахт - гендиректор

ПОСЛЕДНЕЕ

"ГарПок" запустил альтернативный канал подачи прогнозов производства "зеленой" э/э для ВИЭ

Система мониторинга, отчетности и верификации выбросов должна полноценно заработать в 2022г – Абрамовский

Банк развития Китая разместил "зеленые" облигации на сумму 10 млрд юаней

Цена квот на выбросы СО2 в ЕС достигнет €90/тонну к 2030 году – ICIS

Объем ESG-бондов под управлением фондов вырос в 7 раз за 3 года — Goldman Sachs

"Донбассэнерго" призывает ускорить решение вопросов реконструкции и строительства новых блоков ТЭС

ЧБТР обеспокоено проектом акциза на "зеленую" энергию, настаивает на выполнении Украиной своих обязательств

Планы инвестировать в ВИЭ-генерацию в Европе остаются в фокусе ДТЭК – Куницкис

Ferrexpo запустила СЭС без "зеленого" тарифа на 5 МВт на ПГОКе, в среднесрочной перспективе - 250-1000 МВт

Керри призывает Россию отказаться от угольной генерации в пользу газовой

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА